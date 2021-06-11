В мае 2021 года активнее всех искали работу студенты и люди без опыта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почему легче искать работу летом? Во-первых, это низкая конкуренция, во-вторых, часто происходит запуск новых проектов, в-третьих, наступление активного сезона в профильных областях, например, туризме, ресторанном бизнесе, маркетинге и проведении мероприятий. Кроме того, лето – это сезон отпусков, поэтому появляется много временных вакансий.

По данным рекрутеров, много сотрудников требуются в сферу продаж, ИТ, строительства и недвижимости. Работу ищут чаще всего студенты и люди без опыта, а дефицит кадров наблюдается в медицине.

В пресс-службе екатеринбургского отделения крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России HeadHunter (hh.ru) пока не дали прогноз по востребованным вакансиям в июне 2021, но рассказали, как обстояли дела с поиском работы в Екатеринбурге в мае 2021. Чаще всего работодатели искали сотрудников в сферу продаж (28% от общего числа вакансий), информационных технологий (14%), строительства и недвижимости – 12%, производства – 11%. Также требовался рабочий персонал – 11% от общего числа вакансий, специалисты по транспорту и логистике – 10%, административный персонал – 10%, маркетинг, реклама и PR – 6%, медицина и фармацевтика – 5%.

Рекрутеры считают, что дефицит кадров наблюдается в медицине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компании готовы были принять студентов и соискателей, начинающих карьеру – 9% от общего числа вакансий.

В мае 2021 года больше всего искали работу студенты и те, кто только начинает карьеру – 17% от общего числа размещенных на hh.ru резюме, 14% тех, кто ищет работу в продажах и 8% административного персонала.

Дефицит кадров в мае наблюдался в медицине и фармацевтике, строительстве и недвижимости, среди рабочего персонала, сотрудников ИТ-компаний, а также в сфере туризма, гостиниц и ресторанов.

Рассказываем, какие вакансии в июне 2021 доступны в Екатеринбурге.

РАБОТА НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

1. Менеджер по свадьбам и мероприятиям с зарплатой до 51 тысячи рублей.

Требования к вакансии в Екатеринбурге: опыт в сфере ивента и продаж, коммуникабельность, исполнительность.

График работы 5 дней в неделю с 2 плавающими выходными.

Нужно будет работать с клиентами и базой, организовывать свадьбы под ключ, выполнять план продаж и курировать мероприятия.

2. Специалист поддержки предпринимателей по телефону и в чате в банке «Точка».

Зарплата – от 40 тысяч рублей.

Соискатель вакансии в Екатеринбурге должен быстро ориентироваться в большом объеме информации, уметь общаться с клиентами, как с друзьями, уметь грамотно писать и говорить просто о сложных вещах и с легкостью принимать изменения.

Ему предстоит общаться с руководителями компаний по телефону и в чате интернет-банка в зависимости от загрузки канала связи. Главная задача – помочь и не оставить ни одной нерешенной проблемы.

Условия: официальная зарплата, пятидневная рабочая неделя с плавающим графиком, работа в офисе с кофе-поинтами, зонами отдыха и спортзалом в БЦ SUMMIT, бесплатная страховка здоровья и корпоративный психолог, бесплатное обучение и тренинги, своя библиотека и платформа с онлайн-курсами.

Работодатель обещает отсутствие бюрократии, дресс-кода и начальников.

3. Графический дизайнер для создания рекламных материалов.

Вакансию в Екатеринбурге разметила компания «ИТ-Линк». Работа в офисе полный день. Кандидатов без портфолио и опыта работы до 1 года не рассматривают.

В обязанности будет входить создание контента для корпоративных сайтов и страниц в соцсетях, оформление акций и промо-материалов, участие в разработке корпоративного стиля и брендбука, создание макетов для наружной рекламы, работа в паре с иллюстраторами.

Соискатель должен владеть графическими редакторами CorelDRAW и Adobe Photoshop, создавать инфографику, знать основы HTML‚ CSS и верстки, понимать, что такое UX и UI.

Работодатель предлагает зарплату 2 раза в месяц с премией, отпуск 28 дней, бесплатное питание и работу в комфортном офисе.

Летом низкая конкуренция среди соискателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Менеджер по продажам в отдел новостроек в Новосёл.

Работодатель предлагает гибкий график работы, возможность зарабатывать от 50 тыс рублей в месяц, тем, кто умеет находить компромиссы с покупателями, обладает дисциплиной и готов строить карьеру в сфере недвижимости.

Сотрудник должен выполнять план продаж, проводить презентации квартир и домов клиентам, заключать договоры, сопровождать сделки.

5. Продавец-кассир в ТРЦ VEER MALL.

О вакансии в Екатеринбурге – частичная занятость, сменный график, без опыта работы, зарплата по договоренности, скидка на продукцию магазина Uniqlo.

В обязанности будет входить обслуживание покупателей, работа с кассовым аппаратом, выкладка товара в торговом зале, помощь мерчендайзерам, инвентаризация.

Требования: полное среднее образование, доброжелательность, пунктуальность, грамотная речь, внимательность, дисциплинированность, умение работать с цифрами.

6. Главный инженер проекта (ГИП-проектирование) в «Сима-ленд».

Требования: опыт работы в проектной организации, опыт согласования проектной документации и прохождения экспертизы ПСД, опыт проектирования офисных и складских площадей и знание программы Autocad.

Соискателя вакансии в Екатеринбурге ждет официальное трудоустройство и бесплатная доставка на служебном транспорте в черте города и в радиусе 100 км от него.

Зарплата обсуждается индивидуально. В обязанности входит: проверка проектной и рабочей документации, внесение изменений, контроль за выполнением проектных работ, организация работы проектного отдела, а также взаимодействие со смежными отделами: строительный отдел, электроотдел и отдел дизайна.

7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в Свердловскую областную больницу № 2.

Зарплата: от 30 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя, официальное трудоустройство.

Что предстоит делать: выполнять малярные, штукатурные, плиточные, столярные, обойные, бетонные, кровельные и электромонтажные работы, работать с электроинструментом.

Соискатель вакансии в Екатеринбурге должен иметь 3 группы по электробезопасности, знать основы ремонтно-строительных работ и виды материалов, разбираться в инструментах и знать все правила безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА

1. Журналист – специалист по внутренним коммуникациям на Уральский завод гражданской авиации.

Зарплата 20-25 тысяч рублей.

Занятость частичная на 5 месяцев (до конца октября), возможна работа по 4-6 часов или по вечерам. При этом работодатель рассмотрит кандидата на постоянную работу.

Требования к соискателю вакансии в Екатеринбурге: высшее филологическое или журналистское образование, безупречная грамотность, опыт фото и видеосъемки, мобильность, знание графических редакторов и основ SMM.

Обязанности – полное информационное сопровождение мероприятий: написание материалов в разных жанрах, мониторинг информационных поводов, фотографирование и редактирование снимков, участие в съемке роликов. Также в обязанности входит размещение информации на стендах.

2. Помощник Event-менеджера В LBN Marketing с зарплатой 35-40 тысяч рублей.

В обязанности входит тестирование новых проектов, реализация программ по продвижению BTL-проектов, ведение переговоров с потенциальными клиентами и составление отчетов.

По условиям, 20% работы проходит в офисе, 80% – на Event-площадках. График работы 5/2 с 11:00 до 20:30.

Примут без опыта, но с желанием работать активного и дружелюбного соискателя.

3. Тайный покупатель.

В обязанности входит проверка сотрудников той или иной компании, составление отчетов.

Частичная занятость, фото и видеофиксация нарушений, адреса магазинов подберут удобные, поближе к дому.

Зарплата 25500-28500 рублей.

Опыт работы не требуется, требуется только знание ПК, наличие интернета и ответственность.

4. Вакансия Екатеринбурга – наставник по актерскому мастерству в Кинолагерь.

От соискателя требуется актерское образование, опыт преподавания от 1 года, опыт работы с детьми, наличие технической возможности проведения онлайн мастер-классов и желание развиваться.

По условиям – договорная заработная плата, творческая атмосфера и частичная занятость.

В мае чаще всего работодатели искали сотрудников в сферу продаж - 28% от общего числа вакансий Фото: Алексей БУЛАТОВ

5. Сборщик заказов Сбермаркета

Вакансия в Екатеринбурге доступна для людей без опыта работы.

Работа предполагает полную занятость и сменный график, зарплату – от 27 тысяч рублей.

Можно будет выбрать для работы магазин рядом с домом и нужно будет пройти однодневное обучение. Обязательно наличие медицинской книжки, если ее нет – компания компенсирует стоимость ее оформления.