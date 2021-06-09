К морю можно поехать в Калининград и в Дагестан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в июне 2021 в Екатеринбурге почти курортная, но уехать из города в отпуск по-прежнему очень хочется. Закрытые в пандемию границы открывают для екатеринбуржцев новые места для отдыха в России. Конечно, можно не придумывать и как всегда поехать на российский юг, но практика 2020 года показала, что там летом слишком людно. В июне, по-прежнему, популярны такие направления, как Сочи, от которого рукой подать до Абхазии, Крым и Анапа. Туроператоры считают, что уральцам для отдыха нужно море или бассейн, идеально, если есть и то, и другое, и если получается уложиться в 30-50 тысяч рублей.

С 2020 года туристы ужасаются от количества людей на пляжах российского юга летом и пытаются найти альтернативу.

Рассказываем, какие направления отдыха в России в 2021 году могут быть интересны жителям Екатеринбурга.

С 2020 года очень популярно туристическое направление в Калининград Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАЛИНИНГРАД

На пляже полежать и достопримечательности посмотреть, это про Калининград.

Балтийское море, Куршская коса, Музей янтаря, монументальная архитектура, соседние города-курорты Светлогорск и Зеленоградск, портовый Балтийск и еще много остановок можно сделать в данном направлении отдыха в России 2021.

– Направление в тренде второй год. Раньше туда не было чартеров и стоимость билета туда-обратно без проживания была в районе 20 тыс рублей. С введением чартерных рейсов в 2020 году, можно было слетать на неделю за 15 тысяч рублей, в эту сумму входили трансфер, проживание и завтраки в отеле. Сейчас недельный отдых обойдется примерно в 30 тысяч рублей при условии вылета из Екатеринбурга. Из Челябинска и Тюмени выйдет дешевле, – рассказала менеджер по туризму турагентства «Кругосветка» Татьяна Королькова.

При самостоятельном путешествии стоимость билетов на одного человека в июне в одну сторону составит от 4474 рубля с пересадкой в Москве во Внуково или Домодедово.

Снять жилье в Калининграде можно от 998 рублей в сутки.

КАВКАЗ

Туроператоры считают, что направление отдыха в России на Кавказе не популярно среди уральских отпускников в июне 2021 года. Есть продажи туров в Минеральные Воды, Ессентуки и Кисловодск, но без ажиотажа. Долететь до Минеральных Вод можно за 3770 рублей в одну сторону. Пожить в квартире – от 683 рублей в сутки.

Что посмотреть: туристы едут сюда не за экскурсиями и архитектурой, а ради природы и источников с лечебной водой. Редко кто живет весь период отпуска только в одном городе, когда можно объехать близлежащие Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. Электрички и пригородные автобусы курсируют с промежутками в 30-60 минут.

В Пятигорске устраивают прогулки вблизи горы Машук, можно увидеть Кавказский хребет, озеро в горном выступе – Провал. Можно включить в экскурсионную программу Лермонтовский цветник и грот Лермонтова.

Местные экскурсоводы помогут добраться и организовать экскурсию по Приэльбрусью: это озера, горные реки, водопады, ущелья и горячие Аушигерские источники.

Интересно посетить смотровую площадку и прокатиться на канатной дороге до горной вершины.

Также это направление известно своими санаториями. Стоимость суток проживания и лечения стоит от 3 тысяч рублей и больше. Для отдыха в санатории необходимо направление врача.

Дагестан

Направление отдыха в России, которое по-тихоньку набирает популярность в 2021 году в условиях закрытых для россиян популярных зарубежных курортов.

Что посмотреть: Каспийское море, Чиркейское водохранилище, Джума мечеть, Сулакский каньон и реку Сулак, водопад Тобот, заброшенный поселок Гамсутль, гору Пушкин-тау в городе Избербаш, лиановый лес, водопад в Хучни и крепости в Дербенте.

Билет до Махачкалы в одну сторону обойдется примерно в 5776 рублей. Снять квартиру можно за 1134 рублей за ночь.

За 56 – 62 тысячи рублей из Екатеринбурга 22 июня стартует недельный тур в Дагестан. В стоимость включены перелет и трансфер из аэропорта, проживание, экскурсии и частично питание. Тур охватывает и достопримечательности Чечни.

КАРЕЛИЯ

Еще одно направление отдыха в России 2021, набирающее популярность в пандемию. Этот маршрут понравится тем, кто в восторге от густого леса, бурных рек и мест, куда крайне редко ступала нога человека.

Что посмотреть: Онежское озеро (второе по величине в Европе после Ладожского), собственно Ладожское озеро тоже обязательно к посещению, музей-заповедник на острове «Кижи» с крестьянскими постройками – частью наследия ЮНЕСКО, Церковь преображения господня из лесного сруба с 22 куполами, 11-метровый водопад в заповеднике Кивач, самую древнюю достопримечательность Карелии – вулкан Гирвас, остров Валаам, горный парк «Рускеала» и водопад «Юканкоски».

Нужно успеть порыбачить в Белом море, понаблюдать за гренландскими тюленями и белухами, а также увидеть морских зайцев «лахтаков».

Как добраться: самолетом до Петрозаводска. Билет в одну сторону стоит от 4198 рублей, снять квартиру можно за примерно 1169 рублей (минимальная цена за сутки в июне).

Тем, кто приезжает ради природных достопримечательностей, советуют арендовать внедорожник и быть готовым добираться по воде.

САМАРА

Отдохнуть на Волге получится не хуже, чем у Черного моря. Самара возможно, станет еще одним популярным направлением 2021 у туристов, отдыхающих в России.

Что посмотреть: лучшую в Поволжье набережную – территория благоустроена для отдыхающих, высажены каштаны, голубые и серебристые ели, пальмы и вишня. Здесь проводят экскурсии по Жигулевскому пивоваренному заводу, можно увидеть скульптуру «Бурлаки на Волге», обязательна к посещению смотровая площадка «Вертолетка», бомбоубежище «Бункер Сталина», мукомольная мельница Стройкова и Якимова, монумент «Самарская ладья».

В Самарской области примерно 23 организованных пляжа.

Из Екатеринбурга перелет в одну сторону в июне стоит от 2700 рублей. Снять квартиру на airbnb.ru в Самаре можно от 702 рублей в сутки.

Туроператоры сообщили, что уральцы едут отдыхать туда, где есть море и бассейн Фото: Алексей БУЛАТОВ

САНАТОРИИ УРАЛА

– Кто хочет на местные направления, я люблю отправлять в Челябинскую область. Потому, что санатории Южного Урала, в отличие от Свердловской области стоят на хороших озерах и цена у них дешевле. Кому надо сэкономить, смело можно ехать в Кисегач, он находится всего в 250 км от Екатеринбурга. Цена примерно 2 тыс. рублей на человека с трехразовым питанием. Очень большая территория, сосновый лес, теплое озеро. В Пермском крае в санатории «Ключи» стоимость на человека в сутки с лечением составит 3 тысячи рублей, – рассказала эксперт Татьяна Королькова.

Она добавила, что санатории реализуют путевки как с лечением, так и без, т.е. не все запрашивают направление от врача. При этом уральцы стараются попасть в санатории либо рядом с водоемами, либо с наличием бассейна.

В Свердловской области, бассейн есть в Обуховском. Сутки проживания здесь стоят 3800 – 4200 рублей на человека.

ЕЩЕ

Жители Екатеринбурга в июне 2021 года едут также в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. На Урале можно съездить, например в Тобольск (Тюменская область).

До Москвы в июне можно купить билет на самолет за 2199 рублей, до Санкт-Петербурга – за 3930, до Казани – 3638 (кстати, поездом будет дешевле – от 1133 рубля, но ехать около 15 часов), до Нижнего Новгорода – за 4199 рублей.

Сутки аренды квартиры в столице будут стоить от 2271 рубля, студия в северной столице обойдется в 1997 рублей за сутки, в столице Татарстана можно снять жилье за 1286 рублей в день и в Нижнем Новгороде – за 1446 рублей в сутки.

Билет на поезд до Тобольска можно приобрести за 1300 – 1600 рублей, ехать примерно 11 часов. Сутки проживания в квартире обойдутся от 895 рублей.

Экскурсионные туры не популярны у уральцев, нужен просто отдых на море Фото: Алексей БУЛАТОВ

КЭШБЭК

Одним из главных плюсов отдыха в России 2021 является возможность вернуть часть средств, потраченных на путешествие. Чтобы получить кэшбэк, нужно быть владельцем карты с платежной системой «Мир», зарегистрироваться в программе лояльности, оплатить этой картой тур, круиз по России, либо просто проживание в отеле или санатории на территории нашей страны на период не меньше 2 ночей. При этом турфирма, отель и санаторий должны быть участниками программы. Еще одно условие получения кэшбэка – вернуться в Екатеринбург из путешествия не позднее 30 июня 2021 года.

Размер кэшбэка составляет 20%, но не более 20 тысяч рублей за поездку.

Деньги приходят только на банковскую карту «Мир» в течение 5 дней.