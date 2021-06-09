Называл себя Дориан Грей: в Екатеринбурге школьница снимала интимное видео с 5-летней девочкой для богатого спонсора

Извращенцу грозит до 20 лет колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» после инцидента с двумя девочками. Подробности этой истории «Комсомолке» рассказал источник в силовых структурах.

На протяжении года 12-летняя Катя Б. (имя изменено – прим. ред.) снимала интимное видео для богатого спонсора, который все это время сохранял анонимность. В мае 2020 года он стал писать ей в WhatsApp с болгарского номера, а потом начал уговаривать начать переписку «ВКонтакте».

У неизвестного было сразу три страницы, на одной из них он называл себя Дориан Грей. За каждую съемку Катя получала деньги. Средства перечислял на банковскую карту ее матери, но девочке удавалось распоряжаться ими по своему усмотрению без ведома родителей. Позже она узнала, что спонсора зовут Александр.

- Школьница начала с ним созваниваться по видеосвязи в WhatsApp. Но в ноябре ему захотелось чего-то нового. Тогда Катя привела к себе в комнату 5-летнюю девочку из соседней квартиры и сняла видео с ее участием. За это школьница получила 500 рублей, - рассказывает источник «КП»-Екатеринбург.

Уголовное дело было возбуждено по факту противоправных действий совершенных в отношении 5-летней девочки. Схема извращенца вскрылась, когда обо всем узнали матери несовершеннолетних.

«Дориану Грею» грозит до 20 лет колонии строгого режима.