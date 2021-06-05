«Им выгодно быстрее сделать аборт»: полиция 4 часа уговаривала отойти от окна мужчину, обвинившего врачей в выкидыше у жены

В палате вместе с ним в этот момент находилась его супруга. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

К центральной городской больнице №1 в Екатеринбурге в пятницу вечером прибыли сотрудники полиции и МЧС. В гинекологическом отделении муж одной из пациенток закрылся в палате и сел на подоконник у открытого окна. Он обвинил медиков в выкидыше, который случился у его жены.

- Мы приехали к вам с прогрессирующей беременностью. Сердечко билось и все было хорошо, - обратился мужчина к врачу на опубликованной им видеозаписи. - А по итогу, что получилось — ваши работники просто халатно к этому отнеслись. Им выгодно быстрее сделать аборт, выкидыш и уйти домой, поменять смену. Мне терять больше в жизни нечего. Я потерял все что возможно.

По словам мужчины, у женщины долгое время были сильные боли и шла кровь, но медики в связи с этим якобы не предпринимали нужных действий.

- Я понимаю, что я его уже теряю лежу на кушетке в крови, а никто не идет. Я уже понимаю, что я рожаю, а никто не пришел, - рассказала супруга мужчины на опубликованном им видео. - Медсестра мне сказала «Ну что я тебе сделаю, он уже умер у тебя там». Я час пролежала с адскими болями, пока дождалась чтобы меня прооперировали.

Всего мужчина просидел на окне около четырех часов. В конце концов сотрудники полиции убедили его спуститься.

- По предварительной информации, возможной причиной такого поведения стала шокирующая новость о том, что беременная супруга мужчины не смогла доносить ребенка, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Насколько эта версия жизнеспособна, будет установлено сотрудниками полиции в ближайшее время. Безусловно, мужчину можно понять в связи с тем, что произошло с его любимым человеком. Но что в случившемся виноваты врачи еще никем не доказано. К сожалению, иногда это случается даже во вполне благоприятных условиях для женщины. Упрекать людей в белых халатах преждевременно. Необходимо детально разобраться, какая помощь оказывалась беременной женщине.

После того, как мужчина спустился, его доставили в отделение полиции №7. В самой больнице очевидцы сообщают, что мужчина прежде чем открыть окно успел применить силу по отношению к одной из медсестер.

- Пока в отношении него завели административное делопроизводство. Но проверка продолжается, окончательное решение будет принято, когда будет заключение о степени тяжести травмы, причиненной медсестре, - уточнил Валерий Горелых.