В Екатеринбург приедут музыканты Brainstorm Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как всегда выходные 5 и 6 июня 2021 будут насыщенными. В афишу для жителей и гостей Екатеринбурга включена масса мероприятий для детей, которые как следует не отпраздновали 1 июня, а взрослые не пропустят концерт легендарной группы BrainStorm, фильм «Круэлла», стендап-концерт, отметят день рождения Александра Пушкина, сходят на экскурсию по ВИЗу и обсудят новости недели на английском языке.

Публикуем подробную афишу Екатеринбурга на предстоящие выходные.

5 ИЮНЯ

КОНЦЕРТ BRAINSTORM

Когда: 5 июня 19:00

Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Билет: 1500 – 3500 рублей

Возраст: 12+

Контакт: +7 (343) 228-02-48

Новое шоу «Музыкальные истории» в афише Екатеринбурга представит группа BrainStorm. Это уже известные и полюбившиеся за 30 лет композиции, а также новые песни, сочетающие три языковые культуры: латышскую, английскую и русскую.

Из хитов прозвучат конечно же «Контакты» и «Ветер», My star и Maybe, «Выходные» и «Ты не один», «Миллионы минут» и другие. Также в программе коллаборации с Би-2 – «Скользкие улицы», Гришковцом и Петровым – «На заре», Кастой – «Про секс» и Сансарой – «К осени».

В парке Маяковского пройдет фестиваль для детей и их родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

АRT-ПИКНИК

Когда: 5 июня 12:00

Где: парк Маяковского (ул. Мичурина, 230)

Возраст: 0+

Контакт: https://vk.com/artpiknikekb

Событие для всей семьи в афише Екатеринбурга. Сюда включен забег «Зеленый марафон», с 12:00 до 17:00 пройдет конкурс красоты и таланта «Маленькая Мисс Европа&Азия», выступление творческих коллективов на главной сцене парка в 15:00, в 16:00 пройдет мини-чемпионат по уличным танцам, а в 17:00 – модный показ со специальным гостем – екатеринбургским дизайнером Ларисой Одинцовой.

В 18:00 в танцевальной зоне будут соревноваться уже судьи и победители прошедшего данс-баттла.

Будет работать площадка «Русская изба» – это мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, созданию кукол и игрушек из тканей, скрапбукингу, оригами и росписи по дереву. Здесь же будет работать ярмарка сувениров.

Игры и театрализованные представления от театра «Алиса» будут организованы на площадке «Дети».

В парке поставят кресла-мешки, где можно будет посидеть и почитать книги, поиграть в настольные игры. Неподалеку расположена арт-площадка, посвященная медикам.

ЭКСКУРСИЯ ПО ВИЗУ

Когда: 5 июня 13:00

Где: сбор на плотине на Ольховке (улица Колмогорова)

Билет: 333 рубля https://www.uralbilet.ru/events/265477165

Контакт: +7 (343) 270-50-50

Экскурсия по ВИЗу от Ольховки до Исети – событие из афиши Екатеринбурга, которое пройдет на свежем воздухе. Участники прогуляются по микрорайону «Заречный», увидят памятники архитектуры федерального значения, кинотеатр, образованный из храма и другие местные достопримечательности. Расскажет об истории места научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, автор карманных путеводителей по микрорайонам «Химмаш» и «Заречный» Александр Думчиков.

ФЕСТИВАЛЬ СКАЗОК

Когда: 5 июня 12:00 – 20:00

Где: ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94)

Билет: вход свободный

Возраст: 0+

Контакт: +7 (965) 516-57-27, https://skazkafest.ru/#main

Фестиваль сказок в афише Екатеринбурга – это постановки 15 театров в шатрах, а также скетчинг, рисование, создание «ловца снов», лепка из глины и мастер-класс по актерскому мастерству.

Формат – пикниковые посиделки на открытом воздухе.

Театры: Екатеринбургский театр кукол, Центр современной драматургии, «МАРИсОЛЬКА», «Галерка», «Верона», детский театр Диковского, детская филармония, мастерская Блинова, «Фарандола», ЕГТИ и театр драмы Нижнего Тагила.

РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ ОТ HOMY CHAT

Когда: 5 июня 12:30

Где: ул. Розы Люксембург 22, этаж 8, офис 812

Билет: 250 рублей

Контакт: https://vk.com/homychat_ekb, необходима регистрация на мероприятие

Программа дня – практика английского языка за обсуждением новостей уходящей недели.

СПЕКТАКЛЬ «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЖЕНИХ»

Когда: 5 июня 15:30 и 18:00

Где: Тургенев (ул. Тургенева, 1)

Билет: 700 рублей

Возраст: 16+

Контакт: +7 (982) 755-22-42

Много музыки, танцев и смеха в афише Екатеринбурга. По сюжету служащий дома богатого промышленника Барнье просит у хозяина прибавку к жалованию и руку его дочери. Барнье возмущен не только наглостью слуги, но и тем, что пропадает чемодан с бриллиантами. Зритель увидит, чем закончится развернувшаяся интрига.

КОНЦЕРТ «СИМФОНИЧЕСКИЙ ПРОКОФЬЕВ»

Когда: 5 июня 18:00

Где: Свердловская филармония (ул. Карл Либкнехта, 38а)

Билет: 900 – 1650 рублей

Возраст: 6+

Контакт: +7 (343) 371-46-82

Уральский академический филармонический оркестр исполнит Концерт № 2 для фортепиано с оркестром и Симфонию № 2 Сергея Прокофьева. Дирижер – Дмитрий Лисс.

СПЕКТАКЛЬ «ОТТЕПЕЛЬ»

Когда: 5 июня 19:00

Где: Театр музкомедии (пр. Ленина, 47)

Билет: 1000 – 1500 рублей

Возраст: 16+

Контакт: +7 (343) 253-62-39, https://www.muzkom.net/

1,5 часа вокала на высоком уровне в афише Екатеринбурга – это спектакль «Оттепель». Он повествует о советских певицах, вынужденных эмигрировать: Аиде Ведищевой, Ларисе Мондрус и Нине Бродской. Музыка и действие об их детстве, юности, первой любви, мечтах о славе, разочаровании и боли и обретенном счастье в творчестве.

В Ельцин Центре покажут кинобиографию дизайнера Александра Маккуина Фото: Алексей БУЛАТОВ

БИОГРАФИЯ ДИЗАЙНЕРА АЛЕКСАНДРА МАККУИНА

Когда: 5 июня 19:30

Где: кино-конференц зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Билет: от 300 рублей

Возраст: 18+

Контакты: https://yeltsin.ru/

В афишу Екатеринбурга на выходные включен 111 минутный сеанс биографии дизайнера Александра Маккуина. Он пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Первые люди моды, семья и друзья расскажут все об Александре Маккуине, о его творчестве, замыслах и переживаниях.

Английский дизайнер модной одежды Александр Маккуин четыре раза был признан лучшим британским модельером года, ему присвоили орден Британской империи. За свой творческий период он успел поработать с японским дизайнером Кодзи Тацуно, итальянским модельером Ромео Джильи, был художественным директором дома моды Givenchy, в компании Gucci Group, создал женский аромат Alexander McQueen Kingdom, а затем выпустил и мужской. Маккуин создал коллекцию спортивной обуви для компании Puma, открыл бутики в Милане, Нью-Йорке, Лондоне и Москве.

11 февраля 2021 года он был найден мертвым в своей квартире. Маккуин умер в возрасте 40 лет.

СТЕНДАП

Когда: 5 июня 21:00

Где: StandUp Spot (ул. Вайнера, 10 – 5 этаж ТЦ «Успенский»)

Билет: 300 рублей

Возраст: 18+

Контакт: https://freshstandup.ru/

Первый стендап-клуб Екатеринбурга включил в афишу Открытый микрофон в 18:00 (вход 100 рублей), принять участие могут все желающие. Организаторы дают 2 минуты на выступление, если публика поддержит, то время увеличат.

Следом пройдет «Твой первый стендап» – сбор гостей с 20:30. Здесь уже опытные комики представят наработанный материал. Это первое шоу екатеринбургского стендап-клуба. Всего будет не больше 100 зрителей.

6 ИЮНЯ

ФИЛЬМ «КРУЭЛЛА»

Когда: 6 июня

Где: все кинотеатры Екатеринбурга

Билет: от 180 рублей

Премьера приквела «101 далматинца» состоялась в России 3 июня. Посмотреть можно во всех кинотеатрах Екатеринбурга.

В роли Круэллы Эмма Стоун.

По сюжету одаренная мошенница Эстелла хочет сделать себе имя в мире моды в Лондоне 70-х, в период зарождения панк-рока.

К реализации плана Эстелла подключает своих лучших друзей-карманников и привлекает внимание высокомерной баронессы фон Хельман.

СМЕШАРИКИ В КИНО

Когда: 6 июня в 10:50

Где: Prada 3D в ТЦ «Академический (ул. Краснолесья, 133)

Билет: от 180 рублей

В афишу Екатеринбурга включен показ Смешариков и друзей на большом экране. Компанию им составят Фиксики и горе-учитель из образовательного проекта Бодо Бородо. Вместе команда будет изучать Эйфелеву башню, автопилот и многое другое.

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

Когда: 6 июня 12:00

Где: Литературный квартал

Билет: вход свободный

Возраст 6+

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина в афишу Екатеринбурга включен Пушкинский день. В этот день у его памятника на улице Пролетарской вручат литературную премию в 12:00, в 14:00 – откроют выставку в Музее Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27), в Камерном театре представят спектакль «Станционный смотритель» (билеты можно купить по телефону 371-96-03), с 15:30 пройдет часовое театрализованное шествие-перфоманс с оркестром «Пир после чумы», затем – чтение стихов у памятника Пушкину, дефиле дворянской моды от клуба исторического танца Pas de côté, чтение поэмы в сопровождении оркестра B-A-C-H, мастер-класс по танцам и комедия в постановке Николая Коляды в Камерном театре (бронь билетов по телефону: 371-96-03).

Видеоинсталляции «Последний марш» представят на 72-метровом экране Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫСТАВКА «ПОСЛЕДНИЙ МАРШ»

Когда: 6 июня 20:00 – 22:00

Где: атриум на 1 этаже Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Билет: бесплатно

Возраст: 0+

Контакт: https://yeltsin.ru/

Видеоинсталляции «Последний марш» в афише Екатеринбурга будут показывать до 4 июля 2021. Это иммерсивный проект, созданный американским художником, режиссером-документалистом Наумом Медовым, видеохудожником Никитой Шоховым и композитором Олегом Макаровым, посвященный трагедии миллионов военнопленных, пропавших без вести во время Второй мировой войны.

Авторы – представители разных поколений выстроили культурный мост между американской и российской арт-сценами. Здесь есть современные кадры из Берлина, Нью-Йорка и Москвы, есть и видео из 1972 года, сделанное по заказу Свердловской киностудии.

На 72-метровом экране можно будет увидеть архивные материалы советской и немецкой кинохроники времен Великой Отечественной войны, современные документальные съемки, дополненные электронным звуковым рядом.