В Екатеринбург приедут музыканты Brainstorm
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как всегда выходные 5 и 6 июня 2021 будут насыщенными. В афишу для жителей и гостей Екатеринбурга включена масса мероприятий для детей, которые как следует не отпраздновали 1 июня, а взрослые не пропустят концерт легендарной группы BrainStorm, фильм «Круэлла», стендап-концерт, отметят день рождения Александра Пушкина, сходят на экскурсию по ВИЗу и обсудят новости недели на английском языке.
Публикуем подробную афишу Екатеринбурга на предстоящие выходные.
5 ИЮНЯ
КОНЦЕРТ BRAINSTORM
Когда: 5 июня 19:00
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Билет: 1500 – 3500 рублей
Возраст: 12+
Контакт: +7 (343) 228-02-48
Новое шоу «Музыкальные истории» в афише Екатеринбурга представит группа BrainStorm. Это уже известные и полюбившиеся за 30 лет композиции, а также новые песни, сочетающие три языковые культуры: латышскую, английскую и русскую.
Из хитов прозвучат конечно же «Контакты» и «Ветер», My star и Maybe, «Выходные» и «Ты не один», «Миллионы минут» и другие. Также в программе коллаборации с Би-2 – «Скользкие улицы», Гришковцом и Петровым – «На заре», Кастой – «Про секс» и Сансарой – «К осени».
В парке Маяковского пройдет фестиваль для детей и их родителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
АRT-ПИКНИК
Когда: 5 июня 12:00
Где: парк Маяковского (ул. Мичурина, 230)
Возраст: 0+
Контакт: https://vk.com/artpiknikekb
Событие для всей семьи в афише Екатеринбурга. Сюда включен забег «Зеленый марафон», с 12:00 до 17:00 пройдет конкурс красоты и таланта «Маленькая Мисс Европа&Азия», выступление творческих коллективов на главной сцене парка в 15:00, в 16:00 пройдет мини-чемпионат по уличным танцам, а в 17:00 – модный показ со специальным гостем – екатеринбургским дизайнером Ларисой Одинцовой.
В 18:00 в танцевальной зоне будут соревноваться уже судьи и победители прошедшего данс-баттла.
Будет работать площадка «Русская изба» – это мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, созданию кукол и игрушек из тканей, скрапбукингу, оригами и росписи по дереву. Здесь же будет работать ярмарка сувениров.
Игры и театрализованные представления от театра «Алиса» будут организованы на площадке «Дети».
В парке поставят кресла-мешки, где можно будет посидеть и почитать книги, поиграть в настольные игры. Неподалеку расположена арт-площадка, посвященная медикам.
ЭКСКУРСИЯ ПО ВИЗУ
Когда: 5 июня 13:00
Где: сбор на плотине на Ольховке (улица Колмогорова)
Билет: 333 рубля https://www.uralbilet.ru/events/265477165
Контакт: +7 (343) 270-50-50
Экскурсия по ВИЗу от Ольховки до Исети – событие из афиши Екатеринбурга, которое пройдет на свежем воздухе. Участники прогуляются по микрорайону «Заречный», увидят памятники архитектуры федерального значения, кинотеатр, образованный из храма и другие местные достопримечательности. Расскажет об истории места научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, автор карманных путеводителей по микрорайонам «Химмаш» и «Заречный» Александр Думчиков.
ФЕСТИВАЛЬ СКАЗОК
Когда: 5 июня 12:00 – 20:00
Где: ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94)
Билет: вход свободный
Возраст: 0+
Контакт: +7 (965) 516-57-27, https://skazkafest.ru/#main
Фестиваль сказок в афише Екатеринбурга – это постановки 15 театров в шатрах, а также скетчинг, рисование, создание «ловца снов», лепка из глины и мастер-класс по актерскому мастерству.
Формат – пикниковые посиделки на открытом воздухе.
Театры: Екатеринбургский театр кукол, Центр современной драматургии, «МАРИсОЛЬКА», «Галерка», «Верона», детский театр Диковского, детская филармония, мастерская Блинова, «Фарандола», ЕГТИ и театр драмы Нижнего Тагила.
РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ ОТ HOMY CHAT
Когда: 5 июня 12:30
Где: ул. Розы Люксембург 22, этаж 8, офис 812
Билет: 250 рублей
Контакт: https://vk.com/homychat_ekb, необходима регистрация на мероприятие
Программа дня – практика английского языка за обсуждением новостей уходящей недели.
СПЕКТАКЛЬ «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЖЕНИХ»
Когда: 5 июня 15:30 и 18:00
Где: Тургенев (ул. Тургенева, 1)
Билет: 700 рублей
Возраст: 16+
Контакт: +7 (982) 755-22-42
Много музыки, танцев и смеха в афише Екатеринбурга. По сюжету служащий дома богатого промышленника Барнье просит у хозяина прибавку к жалованию и руку его дочери. Барнье возмущен не только наглостью слуги, но и тем, что пропадает чемодан с бриллиантами. Зритель увидит, чем закончится развернувшаяся интрига.
КОНЦЕРТ «СИМФОНИЧЕСКИЙ ПРОКОФЬЕВ»
Когда: 5 июня 18:00
Где: Свердловская филармония (ул. Карл Либкнехта, 38а)
Билет: 900 – 1650 рублей
Возраст: 6+
Контакт: +7 (343) 371-46-82
Уральский академический филармонический оркестр исполнит Концерт № 2 для фортепиано с оркестром и Симфонию № 2 Сергея Прокофьева. Дирижер – Дмитрий Лисс.
СПЕКТАКЛЬ «ОТТЕПЕЛЬ»
Когда: 5 июня 19:00
Где: Театр музкомедии (пр. Ленина, 47)
Билет: 1000 – 1500 рублей
Возраст: 16+
Контакт: +7 (343) 253-62-39, https://www.muzkom.net/
1,5 часа вокала на высоком уровне в афише Екатеринбурга – это спектакль «Оттепель». Он повествует о советских певицах, вынужденных эмигрировать: Аиде Ведищевой, Ларисе Мондрус и Нине Бродской. Музыка и действие об их детстве, юности, первой любви, мечтах о славе, разочаровании и боли и обретенном счастье в творчестве.
В Ельцин Центре покажут кинобиографию дизайнера Александра Маккуина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
БИОГРАФИЯ ДИЗАЙНЕРА АЛЕКСАНДРА МАККУИНА
Когда: 5 июня 19:30
Где: кино-конференц зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Билет: от 300 рублей
Возраст: 18+
Контакты: https://yeltsin.ru/
В афишу Екатеринбурга на выходные включен 111 минутный сеанс биографии дизайнера Александра Маккуина. Он пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Первые люди моды, семья и друзья расскажут все об Александре Маккуине, о его творчестве, замыслах и переживаниях.
Английский дизайнер модной одежды Александр Маккуин четыре раза был признан лучшим британским модельером года, ему присвоили орден Британской империи. За свой творческий период он успел поработать с японским дизайнером Кодзи Тацуно, итальянским модельером Ромео Джильи, был художественным директором дома моды Givenchy, в компании Gucci Group, создал женский аромат Alexander McQueen Kingdom, а затем выпустил и мужской. Маккуин создал коллекцию спортивной обуви для компании Puma, открыл бутики в Милане, Нью-Йорке, Лондоне и Москве.
11 февраля 2021 года он был найден мертвым в своей квартире. Маккуин умер в возрасте 40 лет.
СТЕНДАП
Когда: 5 июня 21:00
Где: StandUp Spot (ул. Вайнера, 10 – 5 этаж ТЦ «Успенский»)
Билет: 300 рублей
Возраст: 18+
Контакт: https://freshstandup.ru/
Первый стендап-клуб Екатеринбурга включил в афишу Открытый микрофон в 18:00 (вход 100 рублей), принять участие могут все желающие. Организаторы дают 2 минуты на выступление, если публика поддержит, то время увеличат.
Следом пройдет «Твой первый стендап» – сбор гостей с 20:30. Здесь уже опытные комики представят наработанный материал. Это первое шоу екатеринбургского стендап-клуба. Всего будет не больше 100 зрителей.
6 ИЮНЯ
ФИЛЬМ «КРУЭЛЛА»
Когда: 6 июня
Где: все кинотеатры Екатеринбурга
Билет: от 180 рублей
Премьера приквела «101 далматинца» состоялась в России 3 июня. Посмотреть можно во всех кинотеатрах Екатеринбурга.
В роли Круэллы Эмма Стоун.
По сюжету одаренная мошенница Эстелла хочет сделать себе имя в мире моды в Лондоне 70-х, в период зарождения панк-рока.
К реализации плана Эстелла подключает своих лучших друзей-карманников и привлекает внимание высокомерной баронессы фон Хельман.
СМЕШАРИКИ В КИНО
Когда: 6 июня в 10:50
Где: Prada 3D в ТЦ «Академический (ул. Краснолесья, 133)
Билет: от 180 рублей
В афишу Екатеринбурга включен показ Смешариков и друзей на большом экране. Компанию им составят Фиксики и горе-учитель из образовательного проекта Бодо Бородо. Вместе команда будет изучать Эйфелеву башню, автопилот и многое другое.
ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
Когда: 6 июня 12:00
Где: Литературный квартал
Билет: вход свободный
Возраст 6+
В день рождения Александра Сергеевича Пушкина в афишу Екатеринбурга включен Пушкинский день. В этот день у его памятника на улице Пролетарской вручат литературную премию в 12:00, в 14:00 – откроют выставку в Музее Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27), в Камерном театре представят спектакль «Станционный смотритель» (билеты можно купить по телефону 371-96-03), с 15:30 пройдет часовое театрализованное шествие-перфоманс с оркестром «Пир после чумы», затем – чтение стихов у памятника Пушкину, дефиле дворянской моды от клуба исторического танца Pas de côté, чтение поэмы в сопровождении оркестра B-A-C-H, мастер-класс по танцам и комедия в постановке Николая Коляды в Камерном театре (бронь билетов по телефону: 371-96-03).
Видеоинсталляции «Последний марш» представят на 72-метровом экране
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ВЫСТАВКА «ПОСЛЕДНИЙ МАРШ»
Когда: 6 июня 20:00 – 22:00
Где: атриум на 1 этаже Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Билет: бесплатно
Возраст: 0+
Контакт: https://yeltsin.ru/
Видеоинсталляции «Последний марш» в афише Екатеринбурга будут показывать до 4 июля 2021. Это иммерсивный проект, созданный американским художником, режиссером-документалистом Наумом Медовым, видеохудожником Никитой Шоховым и композитором Олегом Макаровым, посвященный трагедии миллионов военнопленных, пропавших без вести во время Второй мировой войны.
Авторы – представители разных поколений выстроили культурный мост между американской и российской арт-сценами. Здесь есть современные кадры из Берлина, Нью-Йорка и Москвы, есть и видео из 1972 года, сделанное по заказу Свердловской киностудии.
На 72-метровом экране можно будет увидеть архивные материалы советской и немецкой кинохроники времен Великой Отечественной войны, современные документальные съемки, дополненные электронным звуковым рядом.