В Екатеринбурге из галереи вуза попытались похитить картины на несколько миллионов

В настоящее время в коллекции имеется около 100 полотен Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге сотрудница вуза пыталась вынести из галереи картины на несколько миллионов рублей. Женщину остановили охранники. Правда, сама сотрудница галереи утверждает, что лишь хотела вернуть полотна художникам.

Все произошло в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС. Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный сотрудник вуза, вынести картины попыталась руководитель музея, куда входит и галерея, Марина Дашевская. Женщина руководит галереей уже больше 30 лет. Правда, недавно ее ставку сократили. Марина Дашевская должна уволиться в конце июня.

УЧЕТА КАРТИН НЕ БЫЛО

- Вечером 14 мая она попыталась вынести около десятка картин через главный вход, но сделать это ей не дала охрана. Тогда она пошла через подземный переход, но и там ее не пустили. Тогда она вновь вернулась в главный корпус, где ее увидели сотрудники вуза. В этот момент она была с картинами. Руководство вуза дало команду ЧОПу не выпускать Дашевскую вместе с имуществом, которое могло принадлежать учебному заведению. Тогда она подняла жуткий скандал, начала говорить, что эти картины дарили лично ей, и поэтому она их и забирает, - рассказал наш собеседник.

По его словам, в коллекции галереи числилось около 150 работ различных художников. Среди них были, например, картины уральского художника Миши Брусиловского, а также полотна других известных мастеров. Руководство вуза заявляет, что стоимость всех работ галереи – несколько десятков миллионов рублей. Марина Дашевская оценивает коллекцию более скромно – в несколько миллионов.

По словам нашего собеседника, после того как в вузе сменилось руководство, началась работа по учету всего имущества. Тогда стало очевидно, что нет никакого учета картин, находящихся в вузе, как и документов на них.

Сейчас помещение, где хранились картины, опечатано. Фото: читатель "КП"

"МЕНЯ ХОТЯТ СОКРАТИТЬ, ЧТОБЫ ПРИСВОИТЬ КАРТИНЫ"

- В этом вузе я проработала 30 лет. Я как заведующая выставочным залом организовала выставки. Раньше ни у кого не вызывало вопросов, что я возвращала картины художникам в соответствии с договоренностью, - говорит Марина Дашевская.

По словам руководителя музея, ситуация изменилась в худшую для нее сторону, после того, как в вузе сменилось руководство. В частности, после появления замдиректора Дмитрия Масленникова.

- Появились какие-то подозрения. Он стал нервничать, запрещать мне выносить картины, которые я брала у художников и коллекционеров. Я могу это объяснить только корыстным интересом, - размышляет Марина Дашевская. - Последняя выставка была больше года назад – в феврале. С тех пор я не могу вернуть коллекционерам и собственникам их полотна. По моему мнению, удержание на территории вуза 100 картин связано с тем, что меня хотят сократить и присвоить картины, которые вузу не принадлежат.

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПОКАЗАТЬ

Заведующая выставочным залом уверяет, что от художников и коллекционеров у нее есть документы, которые дают ей право на временное владение полотнами. Правда, предоставить их редакции она отказалась.

- Это договор между мной и художником. Там есть сведения, которые для них являются очень личными. Я готова предоставить все документы, но только прокуратуре, - уточнила Марина Дашевская.

Руководитель галереи утверждает, что она писала заявление на вынос картин и передала его руководству. По словам Марины Дашевской, у нее есть ксерокопия этого заявления. Но предоставить ее редакции она также не готова.

Стоит заметить, что в пресс-службе Уральского института управления опровергают факт того, что Марина Дашевская писала какие-либо заявления по поводу выноса картин, а также заявляют, что она не предоставила никаких документов от художников, свидетельствующих о том, что она может распоряжаться полотнами.

- Никаких приказов относительно перемещения картин, находящихся в выставочной галерее филиала вуза, не издавалось и не планируется. Сохранность картин, как и любых других ценностей филиала - художественных, материальных, научных и иных - обеспечивает специализированное охранное предприятие. Картины, находящиеся в институте и не состоящие на его балансе, будут переданы владельцам незамедлительно по их требованию при подтверждении прав на них в установленном законом порядке,- заявили в центре общественных связей УИУ РАНХиГС.