Уральские ученые ищут добровольцев, которые помогут посчитать всех ежей в регионе

Специалисты объясняют, что в этой сфере задействованы всего три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из Уральского отделения Российской академии наук обратились к добровольцам за помощью в подсчете популяции ежей в регионе. Исследования проведут в рамках проекта «Ежи России», которые стартовал 1 июня. Специалисты объясняют, что в этой сфере задействованы всего три человека, которые изучают леса, поля и парки не только в регионе, но и стране.

Посчитать ежиков можно по следующему алгоритму:

Изготовить из подручных материалов (картона, мусорных мешков, скотча, бумаги) пять специальных следовых тоннелей. Подробная инструкция по изготовлению и размещению прилагается;

Ежей нужно будет заманивать в тоннели при помощи собачьего или кошачьего влажного корма (ни в коем случае не молока!);

Наблюдать за тоннелями в течение четырех дней, вести записи и фиксировать следы, которые, возможно, оставит еж – и отсылать все это ученым

Помнить, что после окончания эксперимента тоннели из научного оборудования превратятся в банальный мусор, поэтому их обязательно нужно будет убрать!

Ученые напомнили, что ежики могут быть переносчиками опасных болезней Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наблюдать за ежами с помощью следовых тоннелей и делиться информацией с учеными можно, пока ежи не уйдут в зимнюю спячку, как минимум, до сентября, - объясняют организаторы проекта.

Также ученые напомнили, что ежики могут быть переносчиками опасных болезней, поэтому руками их лучше не трогать.