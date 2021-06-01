Источник: на Урале следователи отказались заводить дело на депутата-живодера, жестоко убившего волка

После скандала Дениса Хахалова исключили из "Единой России". Фото: скриншот видео паблика Readovka / Курганская областная дума

Следственный комитет не стал заводить дело на экс-депутата, который переехал на снегоходе раненого волка, снимая происходящее на видео. В возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными был вынесен отказ. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло еще в феврале нынешнего года. Компания из шести мужчин (позже выяснится, что один из них являлся депутатом Курганской областной думы Денисом Хахаловым) устроила охоту. Она проходила на территории Камышловского охотхозяйства Свердловской области.

«БЫЛО ВЕСЕЛО СМОТРЕТЬ, КАК БЕЗЗАЩИТНЫЙ ХИЩНИК ЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА ЖИЗНЬ»

Весной в Сети появилось шокирующее видео. Мужчина на снегоходе переехал раненного волка. Причем сделал это так, что лыжи оказались на горле зверя. Затем еще живому волку в рот начали вставлять дуло ружья под одобрительный хохот остальных охотников.

Весной ролик с издевательствами над раненым зверем попал в Сеть. Видео вызвало широкий общественный резонанс. На него обратила внимание и глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова.

- В Сети опубликовано зверское видео с участием Дениса Хахалова. Этот персонаж, не могу назвать его человеком, добивал волка на охоте снегоходом. Видимо, ему было очень весело смотреть, как беззащитный хищник пытался ухватиться за жизнь. Что у таких в голове? – написала Светлана Радионова у себя в Instagram.

Глава Росприроднадзора заявила, что напишет обращение в СК и прокуратуру с требованием дать ситуации правовую оценку.

Депутат (справа) и егеря с радостью фотографировались на фоне убитых волков. Фото: соцсети

ДЕЛО ПЕРЕШЛО В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

После этого СК начал проверку. Ей занимался Катайский межрайонный следственный отдел СК Курганской области. Это было связано с тем, что депутат Денис Хахалов проживает именно в этой области. Но, как позже установят силовики, все-таки издевательство над животным происходило на территории Камышловского района.

По данным «КП-Екатеринбург», месяц назад проверкой инцидента занялся Камышловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области.

- В отношении Дениса Хахалова и остальных участников охоты был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. – Отказной связан с тем, что у следствия за время проверки, которая длилась 30 дней, не хватило материалов для возбуждения дела.

Наш собеседник добавил, что отказ в возбуждении уголовного дела пока скорее формальный, и он не связан с тем, что СК хочет прекратить расследование.

Всего следователи опросили шестерых мужчин. Из объяснений следовало, что двое егерей из Камышловского общества охотников и рыболовов осуществляли охоту на волков в целях регулирования их популяции. Но животные, которых начали загонять, переместились на территорию соседней Курганской области. В связи с этим один из камышловских егерей привлек на помощь коллег из соседней области. Ими оказались оказались Ермек Сулейманов, Александр Пономарев и Михаил Бабин. Вместе с курганскими егерями был и бывший депутат областной думы Денис Хахалов.

- Согласно объяснениям участников охоты, животных вновь выгнали на территорию Свердловской области. Здесь застрелил трех волков. Четвертый зверь оказался ранен. За ним поехал Хахалов, но неожиданно раненый волк остановился и побежал в его сторону, тогда он принял решение переехать его снегоходом, - рассказал «КП» осведомленный силовик.

Он добавил, что Денис Хахалов и остальные участники охоты из соседнего региона не имели право стрелять в животных на территории Свердловской области, так как не имели на это разрешения. Этот факт также изучали следователи.

Мы попросили пресс-службу СУ СКР по Свердловской области прокомментировать отказ в возбуждении уголовного дела по поводу депутата Дениса Хахалова. В ведомстве ответили коротким комментарием:

- Проверка продолжается.

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