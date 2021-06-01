Общее количество случаев в регионе достигло 89 391. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошлые сутки в Свердловской области зарегистрировано еще 96 случаев COVID-19. Из них 51 – в Екатеринбурге.

Также диагноз подтвержден у жителей Березовского, Богдановича, Нижней Салды, Слободо-Туринского городского округа, Талицкого и Туринского городских округов Горноуральского городского округа, Кировграда и Нижнего Тагила.

Общее количество случаев в регионе достигло 89 391. Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 439.

- Состояние 234 госпитализированных оценивается как тяжелое, 128 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 103 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе Среднего Урала.