В Екатеринбурге загорелся Турбинный завод

Дым виден из разных районов Екатеринбурга. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге в субботу, 29 мая, в полдень загорелось помещение на Турбинном заводе. По предварительным данным, на территории промышленного предприятия на Эльмаше горит ангар площадью несколько сотен метров.

Фото: читатель "КП"

- На территории производственной площадки горит мусор и стальной ангар. Предварительная площадь пожара составляет 450 квадратных метров. Создается угроза перехода огня на находящиеся рядом с ангаром бочки с ГСМ. Огнеборцами принимаются все меры для локализации пожара. В тушении задействованы 16 единиц пожарной техники и 54 человека личного состава, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Местные жители в микрорайонах Эльмаш и Пионерский сообщают, что в воздухе ощущается запах гари.

Фото: читатель "КП"