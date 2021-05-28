Из-за коронавируса специалисты не общались с пациентами более полугода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После шестимесячного перерыва в Свердловском областном онкологическом диспансере возобновились занятия в Школе пациентов, где пациенты могут получить советы психолога. Основные тезисы: как принять диагноз, как сказать о нем близким, как настроиться на лечение.

«Комсомолка» посетила занятие и пообщалась с онкопсихологом Центра социальной поддержки «Вместе ради жизни» Александрой Казаевой.

РАК ВОСПРИНИМАЕТСЯ ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ ОНКОЛОГИЯ

Выступление специалиста началось в три часа дня в просторном актовом зале СООД. Признаться честно, мы надеялись увидеть аншлаг, учитывая специализацию медучреждения. Но как оказалось, число желающих послушать психолога не превысило и двух десятков. В основном это пациенты в возрасте, а волонтеры отмечают, что слушателей очень мало.

- У нас палаты с 2 по 9 этаж. Представляете сколько всего пациентов?! – объясняют организаторы.

По словам Александры Казаевой, главная задача Школы пациента – рассказать онкобольному, где и какую помощь он может получить, а также объяснить нюансы предстоящего лечения.

Занятия проводят на пятом этаже СООД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Бывает так, что человек справляется сам. Но если нет, то мы объясняем, где взять ресурс на период лечение. Это же очень тяжелый морально период. Онкология – это не психосоматика, как многие думают. В моих выступлениях можно заметить, что я ни разу не произнесла слово «рак». Почему? Сами попробуйте сказать вслух «онкология» и «рак». Чувствуете разницу? Рак – воспринимается тяжелее. А онкологическое заболевания – это профиль, это болезнь. А если это болезнь, то значит, есть и лечение, - объясняет онкопсихолог.

На вопрос об отсутствии молодежи на первом за долгое время занятии специалист ответила достаточно просто и убедительно.

- Поймите, сюда в большей степени ходят те, кто не смотрит Youtube, - добавила Александра Казаева.

Онкопсихолог Алаксандра Казаева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕИЗЛИЧИМО БОЛЬНОЙ ДОЛЖЕН ПОНЯТЬ, ЧТО ОН ЖИВОЙ

Одной из важных частей работы онкопсихологов является общение с неизлечимо больными пациентами. В первую очередь специалист старается научить человека жить здесь и сейчас.

- В какой-то момент он должен научиться принимать неизбежное. Это неизбежное ждет всех нас. Только мы не знаем, сколько времени нам отведено. А им уже обозначили время. И ты учишь его принимать этот момент. Это история о крушении иллюзии бессмертности. Полтора года назад я работал с девушкой, она поблагодарила меня за беседу. Через месяц я узнала, что она умерла. Я смогла спокойно ее отпустить, так как она сказала, что решила все свои вопросы. Я дала ей все что было в моих силах, - делится Александра Казаева.

СТАТИСТИКА

По данным Свердловскстата, за 2020 год на Среднем Урале от новообразований скончались 2575 человек, что на 32 смерти больше, чем в 2019 году. Показатель смертности от новообразований составляет 240,4 на 100 тысяч человек.