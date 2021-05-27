Врачи Екатеринбурга научились превращать боль в приятные мурашки с помощью электрода в позвоночнике

Также под кожу вводится стимулятор, подающий ток к электроду в позвоночнике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге врачи освоили новый вид операций. Теперь они могут вживлять пациентам в позвоночник специальный электрод, который при необходимости будет заглушать ощущение боли в теле. Такая процедура, объясняют специалисты, показана людям, страдающим от хронического болевого синдрома. Он может появиться по разным причинам – после операций и ампутаций или из-за травм…

- Таких пациентов очень много. До внедрения этой технологии их направляли в федеральные нейрохирургические центры, назначали наркотические вещества пожизненно, - объясняет Сергей Люлин, врач-нейрохирург ГКБ №40.

Операция стоит дорого, поэтому ее делают по квотам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики объясняют, что такая боль в определенном участке тела всегда связана с определенным местом на позвоночнике. Например, хронические боли в руках связаны с шейным отделом, а в ногах – с так называемым грудопоясничным переходом. Во время операции нейрохирурги устанавливают электрод стимулятора на нужный уровень. Потом этот электрод подключают к стимулятору, который прячут под кожей - на животе или ягодицах. Стимулятор подает ток в электрод и боль уходит.

- Боль в теле перекрывается «мурашками». Это достаточно комфортное ощущение для пациента, - объясняет Дмитрий Ефимов, врач-нейрохирург ГКБ №40. - Те пациенты, которые устали от выраженного болевого синдрома, зачастую готовы на установку этого стимулятора. Есть несколько этапов установки. Сначала мы ставим временный электрод. Пока пациент ходит с ним, мы подбираем ему параметры тока, и если в конечном итоге методика помогает, то мы уже устанавливаем постоянный электрод.

Подобная операция показана людям, страдающим от хронической боли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, управляет стимулятором пациент самостоятельно при помощи устройства, похожего на планшет. Поэтому важно, чтобы он мог самостоятельно справиться с таким гаджетом.

- Пациент должен достаточно хорошо владеть современными технологиями. Это не сложно. Как тест-контроль – мы смотрим, какой телефон у него: кнопочный или все-таки смартфон. Если смартфон, то пациент справится и со стимулятором, - объясняет Дмитрий Ефимов.

Сам стимулятор, вживляемый под кожу, весит всего 45 грамм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С помощью гаджета можно не только включать стимулятор, когда появилась боль, но и менять режимы его работы. Поэтому после операции пациентов учат, как им пользоваться.

Сам стимулятор, вживляемый под кожу, небольшой и весит всего 45 граммов. Ходить с ним можно пожизненно, лишь раз в 5-9 лет приходя в больницу, чтобы подзарядить. Но стимулятор впоследствии можно и вовсе убрать, если хронические боли прекратились и в приборе уже нет необходимости. Операция, кстати, стоит очень дорого и делается по квотам. Пока в нашем регионе отобрали лишь пять человек для установки таких постоянных нейростимуляторов.