В центре Екатеринбурга начали разбирать старейший ресторан «Харбин»

Вокруг здание бывшего ресторана обнесли красно-белой лентой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старейший китайский ресторан «Харбин», который в центре Екатеринбурга, начали разбирать рабочие. Жители города заметили, что знание на Куйбышева, 38, вокруг обнесли красно-белой лентой. На двери уже с выходных красуется объявление о приостановленной работе, а на крыше во всю орудуют мужчины с лопатами и другими инструментами.

Сейчас рабочие сняли черепицу с крыши здания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мужчины с лопатами в выходной соскребли старую черепицу с крыши. Скорее всего, готовят поменять покрытие. Окна закрыли фанерой, - поделился местный житель Алексей.

Напомним, здание было построено в 1990 году, там же расположился китайский ресторан «Харбин». Затем владельцем стал УБРиР, после него появился магазин косметики. Сейчас там офисные помещения, строительный магазин и сервисные центры.

Окна закрыли фанерой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это здание было построено в 1990 году. Тогда там работал китайский ресторан, который принадлежал Константину Романовскому, этот же бизнесмен начал строить гостиницу «Дели» по соседству. Но из-за долгов здание перешло УБРиРу, а после там открылся супермаркет косметики. Позже здание использовали как торгово-офисное помещение — там размещались мебельный и строительный магазины и сервисные центры.