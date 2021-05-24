Все гениальные идеи, приходящие в голову в это время, обязательно себе фиксируйте, но приступайте к их реализации после 10 июня. Фото: Александр КУЛИКОВ

В ближайшие дни мы станем свидетелем интереснейшего астрономического и астрологического явления – коридора затмений. Он начнется Лунным затмением 26 мая 2021 года и завершится Солнечным затмением 10 июня. Астролог из Екатеринбурга Анастасия Иванова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2021 году.

Сам по себе весь этот период очень мощно заряжен энергетически. Я бы рекомендовала занять позицию наблюдателя и, до поры до времени, отложить любые инициативы и активные действия. Все гениальные идеи, приходящие в голову в это время, обязательно себе фиксируйте, но приступайте к их реализации после 10 июня.

Имейте ввиду, что эмоциональный фон может быть крайне нестабилен и у вас, и у других людей, делайте на это скидку и, по возможности, не вступайте в ссоры, споры и конфликты. Я бы рекомендовала пристально следить за происходящим в вашей жизни и больше доверять своей интуиции и внутреннему голосу.

Больше всего на себе влияние Лунного затмения ощутят солнечные Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы. Фото: Роман ЗЛОБИН

Внутренний настрой так же очень важен: негативность усугубит положение дел, а способность извлекать из происходящего уроки предоставит новые возможности.

Если говорить о Лунном затмении 26 мая 2021 года, то максимальная его фаза будет в 14:18 по московскому времени. В России его можно увидеть на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. В Москве и европейской части страны оно недоступно для наблюдения, поскольку Луна в это время под горизонтом. Затмение пройдет в 6’ Стрельца. Больше всего на себе его влияние ощутят солнечные Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы.

Скорее всего, произойдут события так или иначе связанные с юридическими вопросами, поездками, путешествиями, транспортом, контактами с иностранцами, образованием и обучением, общением, глобальными планами на жизнь. Само событие может восприниматься как крайне положительно, так и крайне отрицательно, в зависимости от персональной прогностики.

Если говорить о Солнечном затмении 10 июня 2021 года, то максимальная его фаза будет в 13:41 по московскому времени. В России оно будет видно очень плохо, в Москве видны частные фазы, когда Луна закрывает лишь небольшую часть Солнца. В любом случае помните: ни в коем случае нельзя смотреть на Солнце без специальных средств защиты, так как можно повредить зрение! Как наблюдать затмение? С помощью 3х пар солнечных очков, DVD-дисков, закопчённого стекла или засвеченной фотопленки.

Солнечное затмение пройдет в 20’ Близнецов. Если оно затронет важные точки натальной карты, то оно может кардинально поменять всю жизнь. Больше всего на себе его влияние опять же ощутят солнечные Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы. В жизнь придет что-то новое, или что-то старое навсегда исчезнет все в тех же сферах, связанных с поездками, обучением, мировоззрением и жизненной философией.

Так как в момент затмения Меркурий будет находиться в свое ретрофазе, то можно предположить, что вышеперечисленные темы будут не новы, и, наверняка, всплывали и ранее в жизни человека. Пришло время для разрешения вопроса. Крайне засвечены будут вопросы вранья и заблуждений, будьте бдительны как никогда.

Что рекомендовано делать в момент любого из затмения и +/-3 дня:

- Провести инвентаризацию жизни, своих целей и планов;

- Выбросить из дома весь хлам и все ненужные вещи, отдраить жилище до блеска;

- Вспомнить все незавершенные дела и доделать их;

- Увиливать от ссор и конфликтов с людьми любыми доступными способами;

- Отказаться от вредных привычек, раз и навсегда;

- Поставить цели на ближайшее время, но пока не предпринимать шагов для их реализации;

- Посвятить время духовным и энергетическим практикам;

- Посетить консультацию психолога или астролога, который поможет вам разложить все по полочкам и выстроить новый вектор позитивных изменений;

- Мыслить позитивно, желать всем любви и добра, сила мысли в этот период максимальна;

- Наладить отношения с близкими родственниками, отпустить обиды, попросить прощения, если были недопонимания.

Коридор затмений - отличное время, чтобы отказаться от вредных привычек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помните, что в момент затмения до предела истончается грань между сознательной и бессознательной частью нашей психики, это делает каждого человека немного волшебником. Мы можем загадывать желания и обоснованно ожидать их исполнения.

Я расскажу вам главный секрет, как сделать так, чтобы загаданное желание сбылось. Этот процесс должен сопровождаться эмоциональным посылом: представьте, что желаемое уже у вас есть.

Ощутите себя в этом моменте, проживите кайф от происходящего, благодарность, удовольствие, наслаждение и истинное намерение, чтобы это длилось и длилось… Ключ в том, чтобы вы сами поверили, что желаемое у вас уже есть. Ну, и, как водится, отпустите свою мечту в небо.