Рейс DP-582 Екатеринбург - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту Кольцово экстренно сел самолет авиакомпании «Победа», который должен был вылететь в Санкт-Петербург. Через 10 минут после взлета воздушное судно столкнулось с птицей и экипаж принял решение вернуться в Екатеринбург.

- Рейс DP-582 Екатеринбург - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета. Спустя несколько минут после взлета в самолет попала птица. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в Кольцово, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Сейчас воздушное судно уже вылетело по маршруту из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.