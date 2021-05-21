После случившегося следователи завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 5-летний Борис (имя изменено) стал инвалидом после посещения стоматологии. Мальчику удаляли зуб, но он попал ребенку в дыхательные пути. В итоге Борис впал в кому.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло 9 марта в стоматологии, расположенной на Старых Большевиков,27.

- Во время удаления зуба ребенок дергался, что привело к тому, что зуб попал в дыхательные пути. На место была вызвана бригада скорой помощи. До ее приезда врачи стоматологии оказывали ребенку первую помощь, - рассказал осведомленный источник.

Из-за недостатка кислорода Борис впал в кому. Мальчика доставили в ОДКБ №1 с диагнозом: аноксическое поражение головного мозга. Врачи этой больницы и достали инородное тело из дыхательных путей ребенка.

Из-за того, что Борис довольно продолжительное время находился в коме в условиях кислородного голодания, у него оказался поврежден мозг. У ребенка развился так называемый судорожный синдром. Недавно ему была присвоена категория ребенок-инвалид. Ввиду этого СК, который занимался проверкой этого инцидента, возбудил уголовное дело по второй части статьи 238 «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Уголовное дело пока безфигурантное.

«Комсомолка» попросила прокомментировать диагноз, поставленный мальчику во время ЧП, врача-невролога.

- Кислородное голодание могло запустить цепочку различных процессов. Судорожный синдром является следствием гипоксии головного мозга. Сейчас ребенок должен наблюдаться у невролога и принимать определенные препараты. Кстати, они, в основном, импортные и достаточно дорогие. Пока нельзя спрогнозировать, в какую сторону развернется судорожный синдром, он может прогрессировать, а может наоборот затихнуть, но проявиться через несколько лет, ведь мозг растет, - рассказал наш собеседник.

Мы обратились за комментарием в стоматологию, где произошло ЧП. Там ответили, что не готовы обсуждать эту тему по телефону.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме воздержались.