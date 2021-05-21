Я словно оказался в «Матрице»: как таинственный незнакомец предупредил меня о банковских мошенниках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Даже в моем детстве таксофонов уже было почти не найти на улицах города. Помню, я с друзьями лишь иногда бегал к старенькому автомату, который располагался с торца поликлиники. Мы звонили мальчишкам, когда нужно было собрать команду, чтобы попинать мяч.

Прошло двадцать лет, и теперь даже звонки с мобильного не в тренде. Люди переписываются, оставляют голосовые сообщения. Последних я никогда не понимал, да и не пойму. А уж про таксофоны давно все позабыли, хотя в них есть особая выгода – почти два года, как звонки с них стали бесплатными.

Но где их сейчас найти и что в них полезного? Этим вопросом я не задавался до сегодняшнего дня. Но тут прошел слух, что крупногабаритные телефоны время от времени начинают звенеть. Сначала один из родственников сотрудника нашей редакции обратил внимание на то, что возле его дома вечером в одно и то же время звонит таксофон. Затем к нам обратились несколько очевидцев таких же подохзрительных звонков не только в городе, но и в его окрестностях.

А кто является источником исходящего вызова – неизвестно. Те немногие, кто брали трубки, сообщали, будто стали невольным участником чужого разговора, либо слышали музыку про «Защитника Олега». После этого я решил проверить эту загадку на себе. Благо, один из таксофонов есть как раз недалеко от моего дома.

Звонок в назначенное время – в восьмом часу вечера – я стал ждать у подъезда дома № 14 по улице Советской источником. На часах 20.06 и тут из красного таксомата под синей крышей раздается звук . Ситуация очень напомнила сцену из фильмов «Матрица», когда нужно было снять трубку, чтобы покинуть виртуальную реальность.

Я отвечаю на звонок. Несколько секунд тишины, и на другом конце провода раздается приятный мужской голос.

- Привет. Это голосовой помощник Олег, - внезапно заявил мой тезка. – С телефонными мошенниками сталкиваются миллионы жителей. Расскажу, как защититься от них и не потерять деньги. Достаточно соблюдать простые правила: никому не говорите данные своей банковской карты и коды из СМС; при подозрительном звонке, якобы, из банка не продолжайте разговор и положите трубку, а затем позвоните в банк. А вы сталкивались с телефонными мошенниками?

- Да, - растеряно ответил я.

- И не вы один. Мошенники стали в три раза чаще находить своих жертв. Берегите себя и хорошего вечера, - добавил голосовой помощник.

После такого диалога я почувствовал себя неловко. Что это вообще было? Загадка уличных звонков так пока и не разгадана, но судя по всему они продолжаются, и таинственный собеседник Олег продолжает обучать екатеринбуржцев тому, как защититься от мошенников.