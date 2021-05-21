Писатель Алексей Иванов: «В нашем обществе нет идеологии, ее место занимает конспирология»

Алексей Иванов ответил на вопросы читателей и журналистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Романы уральского писателя Алексея Иванова давно стали бестселлерами. По его книгам снимают фильмы и сериалы. На днях вышла экранизация «Пищеблока» с одноименным названием, а теперь Иванов презентует свою новую работу. Роман «Тени Тевтонов» разворачивается в двух временных параллелях — в мае 1945 года и в середине XV века, но на одной территории. Созвучие этих двух эпох, которое уловил прозаик, позволило построить захватывающий сюжет, который объединил исторические факты и фантазию автора. Мы пообщались с писателем о его новой работе и узнали, как она связана с нашим современным миром.

По произведениям Иванова снимают фильмы и сериалы Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я ЧЕЛОВЕК ГЕОГРАФИЧЕСКИ ВЛЮБЧИВЫЙ»

- Почему Калининград и Тевтоны, откуда взялась эта тематика?

- Я человек географически влюбчивый. Приезжая на какую-нибудь территорию, я в нее влюбляюсь, и мне сразу хочется про нее что-нибудь написать. В свое время я так влюбился в Оренбуржье, потом в Западную Сибирь. Теперь судьба забросила меня в Калининградскую область, а точнее в северную Польшу. Там я обнаружил, что северная Польша и Калининградская область, а также республики Балтии – это одна географическая, политическая и историческая территория Тевтонского ордена. И мне захотелось написать об этом. Но я понимал, что одного Тевтонского ордена недостаточно и нужно его каким-то образом связать с нашим временем и русской культурой. Поэтому я сделал двусоставный роман. Одна часть о событиях под Кенигсбергом в 1945 году, когда наши войска освободили Восточную Пруссию от нацистов, а вторая посвящена событиям 500-летней давности середины XV века о падении Тевтонского ордена.

- В вашей новой книге много вымышленного?

- Много. Хотя я смело могу сказать, что роман можно причислить к историческому. В нем исторические факты не нарушены и не искажены. Но в эту историю я очень тщательно вплел свой собственный вымысел для того, чтобы это было интересно. Разумеется, в реальности дьявол не участвовал в сокрушении замка Мариенбург и падении столицы Тевтонского ордена.

Писатель периодически приезжает в Екатеринбург и проводит встречи с читателями Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это книгу вы сначала выпустили в виде аудиосериала. Почему?

- Они вышли практически одновременно с разницей в три недели. Для издательского рынка это почти одно и то же. Для меня это был художественный вызов. Если взять мои ранние романы, то можно увидеть, что они написаны пышным, избыточным языком, с огромным количеством метафор. Сейчас такая избыточность для меня не интересна. Сейчас мне хочется писать просто и ясно. А простота и ясность письма это то, что нужно для аудиокниги. Человек слушает медленнее, чем читает глазами.

- Насколько ваш читатель оказался готовым к более простому стилю? На сайтах уже есть, как и положительные рецензии на новую книгу, так и отрицательные.

- Какую бы книгу я не написал после первой, всегда появляются негативные отзывы. Он кончился, как писатель, написал дурацкую вещь убогим языком. На такие отзывы я не обращаю внимания. Кто пишет такой отзыв? Я не знаю этого человека, не знаю степень его компетентности, да и прочитал он мой роман или нет. Другое дело мнение специалистов, людей, которые компетентны в своей области.

«ЕСЛИ МЫ ПЛОХО ЖИВЕМ, ТО ВИНОВАТЫ ВНЕШНИЕ ВРАГИ»

- В одном из интервью вы сказали, что каждая ваша книга – это ответ на какое-либо событие факт, который вас потряс. Книга «Тени Тевтонов» ответ на что?

- Отвечу издалека. Я считаю, что писатели бывают двух типов: одних иронично называют ВПЗ, то есть великий писатель земли русской. Это писатели, которые всем своим творчеством окучивают одну единственную титаническую идею. Чаще всего это идея страдания или величия русского народа. Я принадлежу к другой категории писателей, я их называю буржуазными. Это писатели, которые своим творчеством отвечают на вызовы времени. Что больше всего меня раздражает в окружающей жизни, на это я отвечаю своим романом. Роман «Тени Тевтонов» был как раз ответ на один из раздражителей. Когда я писал его, только начиналась эта истерия победабессия. Как раз провозглашались лозунги «На Берлин», «Можем повторить». Меня это страшно бесило. Для меня Великая Отечественная война и День Победы – это святыни, но они нашим государством и пропагандой опошлены и оболганы.

Мне кажется, что мои деды, которые воевали, они бы не хотели видеть того, что сейчас происходит в День Победы. Сейчас в нашем обществе нет идеологии, ее место занимает конспирология. Все что не происходило бы в нашем мире, мы все объясняет теорией заговора. Если мы плохо живем, то виноваты внешние враги, которые устроили заговор. Если писатель плохо написал роман, значит, он устроил заговор, потому что все за бабло, а творчеством заниматься некогда. Вроде бы, ну хочется людям объяснять все заговором, ну ради Бога. Но если все объяснять так, то мы лишаем себя и нашу историю свободы воли. Вот мой роман и был ответ на главный вызов эпохи – конспирологии.

Писатель рассказал о новом романе "Тени тевтонов" Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы сказали, что в своих романах вы пришли от более богатого языка к более простому. Это ваш личностный рост или вы сами проанализировали мышление современного читателя?

- Это моя естественная эволюция. Чем становишься старше, чем тебе хочется говорить проще. Но это не значит глупо, а более емко и органично. Есть хорошее правило – сокращай речь до смысла и говори только то, что нужно сказать. Можно писать сложно и избыточно, а можно писать просто. Гомер писал сложно, а Александр Пушкин – просто. И мне кажется, что Пушкин писал красивее, чем Гомер. Я стремлюсь к этой ясности и то высшее достижение автора, когда он лаконичный. По своему опыту могу сказать, что написать толстый роман быстрее, чем написать небольшой роман, сконцентрированный по смыслу и выражению. Если простодушному читателю кажется, что это деградация автора, то я оставлю этого читателя в его заблуждениях.

«Я ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

-Есть ли переговоры по поводу экранизации новой книги?

- Переговоров уже нет, потому что контракт уже заключен. Права были проданы до выхода книги. Их купила компания «Спутник Восток», она известна по сериалам «Лучше, чем люди» и «Земля Эльзы». Она тесно интегрирована в Netflix и HBO.

Новый роман Иванова вышел этой весной Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А когда вы пишите романы, вы уже заранее знаете, что они будут экранизированы?

- Я никогда не думаю об экранизации. Я 12 лет работал в стол, не мог даже отрывочек из своего романа опубликовать. Мне казалось, если какую-нибудь главу какая-нибудь газета напечатала, то я прожил жизнь не зря и состоялся как писатель. Я не надеялся, что у меня книга выйдет, что говорить об экранизации. Последняя зависит от драматургии произведения и сюжета, должен быть конфликт и яркие герои. Если это есть, то произведение становится интересным для киношников. Я считаю себя последователем классической линии русской литературы, а она всегда сюжетная.