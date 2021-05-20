Екатеринбуржец приклеил на живот телефон, чтобы сдать экзамен на водительские права

После двух неудачных попыток мужчина решил пойти на хитрость. Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга, чтобы сдать экзамен на водительские права категории «С», прикрепил на живот мобильный телефон. На такой отчаянный шаг мужчина пошел после двух неудачных попыток. Уралец пришел в ГИБДД для проверки теоретических знаний. А как известно, использовать мобильные телефоны во время тестирования, запрещено. Но курсант решил схитрить и хотел снять экзаменационные билеты, чтобы в другой раз уже получить «пятерку».

Для своей хитрости мужчина специально оборудовал карман в вырезе футболки, в него он и поместил телефон.

- В ходе экзамена сотрудники подразделения ГИБДД заметили неестественное расположение футболки на груди экзаменуемого и выяснили, что в специальном кармане находится телефон. Для этого курсанта – мужчины 1981 г.р. экзамен прекратили, сделав в протоколе экзамена пометку «использование телефона во время экзамена». На место задержания вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции № 5 УМВД по городу Екатеринбургу, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Для 39-летнего курсанта, который хотел сдать на водительские права, экзамен закончился в отделении полиции. Там мужчине пришлось написать письменные объяснения. Правда на этом история не закончилась – сейчас в полиции проводят проверку.

На футболке он сделал потайной карман, куда спрятал телефон. Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В случае установления факта использования специального оборудования для успешной сдачи теоретического экзамена, мужчине грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 138.1. УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», - добавили в ведомстве.

В ГИБДД говорят, что использования скрытых камер на экзаменах частое явление. Похожий случай был 10 апреля, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.