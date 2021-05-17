«Что за подъезды, которые даже не горят!»: на Урале пьяный мужчина из ревности поджег дом во время прямого эфира

Фото: фрагмент видео в "Одноклассниках"

«Огненный» стрим устроил 36-летний житель Серова – пьяный мужчина поджег двухэтажный дом в прямом эфире. Уралец завел прямую трансляцию в «Одноклассниках», где пообещал зрителям устроить пожар.

По словам мужчины, поджечь дом он захотел из мести к одному из его жильцов. Якобы там проживает его знакомый, который ему в чем-то соврал. Понять мотивацию поджигателя можно было с трудом, потому что серовчанин еле волочил языком и, по всей видимости, был пьяным.

- Пусть все горят. У меня есть топливо. Я буду смотреть и снимать. Мне все равно, что я попаду в тюрьму, но за базар надо отвечать, - объясняет мужчина на видео.

Затем стример заходит в подъезд, начинает обливать полы бензином, а потом бросает спичку. Как только вспыхивает пламя, мужчина убегает от дома. Дальше поджигатель наблюдал за тем, что происходит возле дома, в руках у него было два ножа. Во время этого свердловчанин даже возмущался, почему никто не замечает пожар, а полиция и спасатели не едут.

Мужчина решил пойти посмотреть, как там дела с пожаром — дыма и огня спустя несколько минут не было видно.

- Что за подъезды, которые даже не горят! – возмутился он.

Видимо, пламя быстро потушил кто-то из соседей.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили этот случай.

- В полицию позвонили местные жители и рассказали о поджоге. Полиция приехала и задержала подозреваемого, - рассказал пресс-секретарь Валерий Горелых.

В полиции добавили, что поджигатель ранее приходил в этот дом к своему знакомому. Во время алкогольной вечеринке гость поцеловал жену хозяина, началась ссора. После того, как мужчину выпроводили, тот уже вернулся с намерениями отомстить. Сейчас полиция проводит расследование.