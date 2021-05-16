Депутат Гордумы Екатеринбурга попал в аварию во время рейда по незаконным свалкам

Личная страница Алексея Вихарева в соцсети "Вконтакте"

В Екатеринбурге депутат Гордумы попал в аварию, где получил серьезную травму. О происшествии Алексей Вихарев сам рассказал в соцсетях. Народный избранник перевернулся на квардроцикле во время рейда, когда ловил нарушителей недалеко от Сысерти.

- Перевернулся на квадроцикле во время рейда регионального отделения Российского экологического общества по незаконным свалкам. Теперь на костылях несколько недель, - признался Вихарев.

Личная страница Алексея Вихарева в соцсети "Вконтакте"

Также депутат рассказал, что пока он находится на больничном, о нем заботится семья. Но иногда супруга и даже дети подучивают над ним.

- Добрая жена пожалела: «Дурная голова ногам покоя не даёт». А дети шутят: «Папа, ты сегодня опять не с той ноги встал? – добавил он.

Напомним, Алексей Вихарев депутат Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Орджоникидзевского района.