Жарко и без масок: как прошла «Ночь музеев 2021» в Екатеринбурге

"Ночь музеев" прошла с 15 по 16 мая в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦЕНТР ГОРОДА СЛОВНО МУРАВЕЙНИК

Разговоры о предстоящей «Ночи музеев» начинаются уже днем. В автобусе пожилая женщина обсуждает с дочерью и внуком экскурсии: - Есть что-то в Доме актёров... А вот интересно, можно поработать сотрудником зоопарка и послушать лекции от ветеринаров, не хотите сходить? - Нет, думаю, нужно что-то другое, - поразмыслив, отвечает дочь. - Хорошо. Есть Галерея темноты. Ого! Билет 500 рублей! Нужно поискать другие варианты.

По большей части билеты на выставки стоили стандартно от 200-300 рублей, льготные 100-150. Но из разговоров в толпе было понятно, что народ посещает, либо бесплатные мероприятия, либо те, где ценник не превышает трехсот рублей. Иначе накладно. Что касается меня, то мне в этом плане было проще – с аккредитацией журналиста тебе во все музеи вход открыт. Причем вход бесплатный.

Музеи были открыты почти всю ночь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начать обход музеев мы решили с центра города. Подъезжая к площади 1905 года, накрывает бит, который идет от площадки V Фестиваля автозвука и тюнинга. Это задает тон нашей прогулки.

Но толпы людей - причем в большинстве своей без медицинских масок – настораживают. Кроме того, периодически приходится отскакивать от велосипедистов и «самокатеров», которые тоже направляются к площадкам «Ночи музеев». Плотинка выглядит как настоящий муравейник. Но ни жара, ни отсутствие масок не мешает екатеринбуржцам стоять в очередях в «Музей изобразительных искусств» и «Музей Архитектуры и дизайна УрГАХУ». Это, кстати, первые две площадки, которые мы решили добавить в наш маршрут.

ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА

В МИИ уже с 19.00 открыт вход на выставки, первое, что привлекает внимание - работы путешественника Федора Конюхова. Знаменитый путешественник только вчера прилетал в Екатеринбург, чтобы представить свои работы.

- Не всеми своими картинами я доволен. Но я люблю оптимизм. В океане или в горах я переживаю, потому что там сложно. А в картинах я хочу показать оптимизм, а не депрессию, - рассказывал тогда путешественник. - Хочу, чтобы человек зашел, посмотрел и вышел на хорошей ноте. Мне нравится свет, линии, красивые лица.

Что ж посмотрим… На картинах буйство красок, которые передают атмосферу мест, где побывал художник. Автор использует яркие оттенки, прямые линии, что превращает выставку в вереницу красочных впечатлений. Наблюдая за гостями, видно как их приковывают работы.

Музейно-выставочный центр "Дом Полевских-Козелл". Театральная экспозиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИЗ МУЗЕЯ АРХИТЕКТУРЫ В РМК

В музее Арихитектуры и дизайна УрГАХУ гостям предлагают посмотреть две локации - ту что специально подготовили к «Ночи музеев» и постоянную.

- Кстати, а вы знаете, что хэдлайнер «Ночи музеев», проект «Штаб квартира РМК», - спрашивает директор музея УрГАХУ Елена Штубова. - Вы можете посмотреть макет, по которому строилось здание, посидеть в точной копии рабочего места сотрудника, так сказать на пять минут стать частью значимого проекта.

Музей Архитектуры и дизайна УрГАХУ. Презентация проекта "Штаб квартира РМК". Фото: Алексей БУЛАТОВ

БУКАШКИН

На проспекте Ленина 51уже собирается небольшая группа на экскурсию по музею Б.У. Кашкина. В маленьком помещении две локации с работами, которые больше напоминают детские рисунки. Но темы в этих простых, немного корявых открытках, дощечках, коробочках, совсем не детские: антиалкогольная пропаганда и религия. Автор использует и картон, и дерево и бумагу, в общем все, что было под рукой.

- У Кашкина даже есть своя теория «Теория мусора»: все искусство рождается из мусора, и оно возвращается в мусор. Наш департамент искусствоведов старается продвигать музей, так как старик «Букашкин» - дворник России, так он сам себя называл, стал первопроходцем в андеграундном искусстве. Мы хотим это сохранить, - объясняет экскурсовод.

Музей Б.У. Кашина Деревянная дощечка по тематике антиалкагольная пропаганда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

В музее истории Екатеринбурга молодой экскурсовод собрал вокруг себя тесную толпу.

- На выставке «Небесный код Екатеринбурга. Ключ к прочтению» затронута история нашего города, начиная с 19 века: от истории основания, до присвоения статуса горно-заводской столицы, - шепчет пресс-секретарь Музея Ольга Татарникова. - Можно окунуться в прошлое, узнать о быте и досуге екатеринбуржцев.

Кстати, промышленные предприятия выпускали все, начиная от пылесоса, и заканчивая шахматным столом. Атмосфера в музее переносит тебя в гости к бабушке, которая готовит суп в жестяной кастрюле или приносит чай на веранду на расписном подносе.

Музей истоиии Екатеринбурга. Выставка "Маленькие изделия больших заводов". Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГНАТЬСЯ ЗА ЛОКАЦИЯМИ БЕССМЫСЛЕННО

Серия фотографий Валерия Фаминского в «Доме Метенкова» отсылает нас к 1945 году. В основном это истории обычных людей, которые уже морально и физически измотаны трагическими событиями, но продолжают жить дальше.

Гостья музея Елизаветта с выражением грусти и одновременно гордости, рассматривает фото. На «Ночь музеев» а она пришла со своими подругами. Девушка разворачивает маленький листочек, где написаны пять мест, которые они планируют посетить.

- Нам хочется в спокойном темпе походить по запланированным экскурсиям и не гнаться за количеством локаций, - говорит она. - Думаю что пяти вполне достаточно, потому что уже после этой выставки получаешь большое впечатление и просто психологически сложно, посетить больше. Поэтому мы придержемся плана, а дальше просто пройдемся по ночному городу.

Фотографический музей "Дом Метенкова". Выставка "Зримая память". Фото: Алексей БУЛАТОВ

А ТЫ ЭКОФРЕНДЛИ?

Меня, как и многих наших горожан волнует тема раздельного сбора мусора. Поэтому, насладившись искусством, хватаю фотографа и веду его в Немузей мусора. Эта площадка появилась в Екатеринбурге всего несколько лет назад. Но уже полюбилась горожанам. Атмосфера здесь, дружелюбная, словно попал на какую-то барахолку. Гостям рассказывают, как буквально происходит переработка, что такое пока несвойственное нам «осознанное потребление».

"Немузей мусора" показывает, как из вторсырья создаются полезные вещи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, здесь очень много родителей с детьми – еще бы, рассказывать о правильном обращении с мусором нужно с детства. Вот папа рассказывает маленьким дочуркам о вещах прошлого века:

- Вот это прялка, а вот половичок, у нас такие же вяжет бабушка, - объясняет тут же отец своей дочке. – А эта штука называется пейджер. Они еще до телефонов были. Ты звонишь, говоришь оператору сообщение: «Для абонента такого-то». А мне уже приходит уведомление и я слушаю сообщение, например, «Папуля я дома!».

- Это как «Эплвотчи»? – хмурится дочка. Наблюдать за такими семейными походами, помогает понять разницу между поколениями.

Или погружает в прошлое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЧТО ВЫ ВИДИТЕ?»

Две серии работ «Отпечатки. Рождение.Человек» расположены в Ural vision Gallery. Ни каждый день сталкиваешься с такими необычными образами жизни. В основном это круглые холсты, на которых преобладают природные стихии, а человек изображен как маленькое черное пятно, затерявшееся в буйстве красок. Компания ребят обсуждают картину…

- Что вы видите здесь? – спрашивает один из ребят.

- Белые фигуры - это личнсти, а вокруг красная масса. Возможно «красные» сначала были «белыми», но постепенно потерялись и слились с толпой, - философствует девушка. - Белые же символизируют лучик света в тёмном царстве.

Ural vision gallery. Выставка "Отпечатки. Рождение. Человек" Автора Даниила Архипенко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВСЕ – ЭТО ВЫ»

Неоднозначно представлена выставка под таким названием в Синара Центре. Куратор галереи Лев Шушаричев, уже уставший и осипший от множества проведённых экскурсий, находит в себе силы еще раз рассказать о выставке:

- Это история о всех нас. Мы надеемся, что каждый человек сможет найти на выставке что-то свое. Основной декоративный элемент – зеркало. Это предложение посмотреться в художественное зеркало, задуматься о своей жизни. Локация «Вокруг» показывает внешний мир, материальную и духовную сферу, медийный шум и в целом среду. Чувства, которые получают гости от картин не всегда положительные, но именно они показывают, что свой мир и себя нужно принимать и ценить со всеми радостями и недостатками.

Синара центр. Выставка "Всё - это вы". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное «блюдо» проекта – медиаторские экскурсии. Гиды не навязывают свое понимание определенных работ, а в первую очередь спрашивают, что вы видите на картине. После завершения дискуссий в зале звучат аплодисменты. Впрочем, есть и недовольные. В частности, не все поняли, классику совместили с современным искусством. «Высокое» с «низким».

Можно было и пофилософствовать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целом за вечер, с 18.30 до 1.00, мы обошли восемь площадок. Интереснее оказались те, что находились поодаль от центра: Ural Vision Gallery и Синара Центр - и на одной и на другой площадке были оживленные дискуссии. А вот на остальных экскурсиях было довольно обыденно. Пожалуй, можно было посетить их и не в «Ночь музеев», а в обычный день. Не пришлось бы стоять в очереди. С другой стороны – атмосфера живущего ночной жизнью города придает мероприятию определенную романтику. Эмоции и гудение в ногах - хороший результат пяти с половиной часов ходьбы. Впечатлений хватит до следующего года.