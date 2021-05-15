«Люди с инвалидностью могут почувствовать свою красоту»: модель с ограниченными возможностями - об участии в модном показе

Организатором конкурса стал Уральский институт управления - филиал РАНХиГС. Фото: пресс-служба вуза

Когда речь идет о модных показах, то представляешь стройных моделей на каблучках. Но организаторы XIII Всероссийского конкурса молодых дизайнеров и стилистов «Подиум | Новый Взгляд – 2021», помимо прочего, решили показать зрителям «Моду без ограничений». Представлять коллекцию на подиуме вышли люди с ограниченными возможностями здоровья - и это была одна из самых красивых и эффектных частей показа. Зал аплодировал стоя.

Конкурс проходил в Екатеринбурге 13 и 14 мая. Его организатором выступил Уральский институт управления - филиал РАНХиГС.

- Наши зрители искренне восхищаются силой духа наших моделей. После показа они подходят и говорят много добрых и искренних слов, - рассказывает кастинг-менеджер Виолетта Журавская. - Это невероятные эмоции, когда видишь, как наши ребята, наши модели, выходят на подиум с горящими глазами и счастьем. Это состояние передается и зрителям.

Наблюдая за проходкой, ты не можешь оторвать глаз от моделей. У каждого из них за плечами трагические события, которые они смогли перебороть.

Для многих участников конкурс - возможность побороть свой недуг. Фото: Уральский институт управления - филиал РАНХиГС

Например, 48-летний екатеринбуржец Олег Перминов. Его детство беззаботно протекало в Кировском районе, где он окончил школу № 130. Юность проходила также как и у сверстников, скромно и размеренно - по шаблону тех советских времен. В 21 год появилась семья, в 1997 году родился сын. Но через два года Олег получил огнестрельное ранение, и жизнь разделились на «до» и «после».

- Шальная пуля, попавшая в спину, сделала свое дело, и я, мужчина в полном рассвете сил, теперь мог передвигаться только на инвалидной коляске. Приходилось учиться жить заново в совершенно другом мире, где казалось ничто не могло радовать, - вспоминает наш герой. - Я попал в военный госпиталь на реабилитацию и встретил там людей, которые десятки лет также передвигались в инвалидных колясках, которые стали для меня примером. После безуспешного восстановления, я понял, что нужно учиться жить в таком положении. Выучился на ручное управление автомобилем, подрабатывал извозом, ездил на рыбалку с друзьями.

Для Олега стала спасением екатеринбургская команда по керлингу, в которую он вступил в 2003 году. Сейчас у нашего героя за плечами уже много хороших воспоминаний и звание мастера спорта по керлингу. На приглашение принять участие в модельном показе он откликнулся с легкостью - ведь отличная возможность получить хорошие эмоции. Кстати, для Олега это не первый проект. До этого он участвовал в программе «Две звезды», а также в конкурсе «Мистер цивилизация».

Еще одна из моделей, 21-летняя Ксения Каминская из Березовского. Сейчас она журналист, занимается волонтерством и руководит инклюзивной студией телевидения «Компас ТВ». Год героиня прожила в США, где училась по программе обмена.

Ее рассказ отличается от истории Олега. В отличие от него, с инвалидностью Ксения живет с самого рождения. У девушки детский церебральный паралич, она не ходит, но благодаря своей семье вела активный образ жизни, пробовала себя в различных видах деятельности. Ксения давно мечтала познакомиться поближе с модельной сферой, и данный показ стал ее дебютом.

- Я считаю, что такой опыт важен для людей с инвалидностью, потому что это помогает почувствовать уверенность в себе, свою красоту. Показы помогают разрушать стереотипы, которых, к сожалению, много. Процесс подготовки к показу был воодушевляющим для меня, в этот момент ты чувствуешь себя по-другому, - рассказывает Ксения.

По мнению девушки, такие мероприятия полезны и для людей без инвалидности, они помогают понять, что, несмотря на коляску, люди с ОВЗ могут жить и взаимодействовать друг с другом. Участие в модных показах и других активных мероприятиях доступно всем. Конечно, мало кто из людей с инвалидностью сможет заниматься профессиональным моделингом, но вовлекать особенных людей можно и нужно.

Конкурс проходил в Екатеринбурге 13 и 14 мая. Фото: Уральский институт управления - филиал РАНХиГС