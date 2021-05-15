Путешественник Федор Конюхов: «Я счастливый, другой жизни у меня не будет»

Федор Конюхов совершил семь путешествий вокруг света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семь раз обошел вокруг света, переплывал океаны, бродил по лесам, покорял горы - все это Федор Конюхов. Путешественник с академическим образованием, каждый раз возвращаясь из своих странствий, домой, пишет картины. На них он рассказывает о своих приключениях и делится впечатлениями об увиденном. За 50 лет собралось сотни работ. Увидеть мир глазами известного путешественника можно и в Екатеринбурге, где Федор Конюхов лично открыл выставку «Путешествие длинною в жизнь» в Музее изобразительных искусств. «Комсомолка» пообщалась с именитым гостем и узнала, почему же картины все-таки лучше фотографии и почему он чувствует себя счастливым.

Наброски картин он делает во время своих странствий Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Федор Филиппович, как вы объясните такую закономерность: когда вы находитесь в океане, вам хочется скорее достигнуть земли, а когда вы на земле, хочется в океан?

- Это у всех так. Когда вы дома, хочется быстрее в путешествие, а уезжаете – скучаете по дому. Также и я дома, в мастерской, скучаю по океану, а в океане хочу писать холсты. Даже вчера думал о том, как поскорее бы уйти в плавание.

За 50 лет путешествий он написал сотни картин о своих приключениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Говорят, чтобы стать счастливым, нужно найти свое призвание. Вы его нашли?

- Я думаю, что мы все счастливые люди. Так Богу угодно, что мы родились в это время, в этот час. И как же не быть счастливым? Другой же жизни не будет. Есть у меня дела, которые я не смог сделать. Не всеми своими картинами я доволен. Но я люблю оптимизм. В океане или в горах я переживаю, потому что там сложно. А в картинах я хочу показать оптимизм, а не депрессию. Хочу, чтобы человек зашел, посмотрел и вышел на хорошей ноте. Мне нравится свет, линии, красивые лица.

Выставку в Екатеринбурге путешественник показал губернатору региона Евгению Куйвашеву Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У вас много пейзажей, но в тоже время много футуристических картин: путешественников с крыльями или дама со скворечником на голове. Чем вы вдохновляетесь, когда рисуете такие работы?

- Я как художник не только вдохновляюсь, но и изучаю технику, размеры и линии. Меня волнуют те же скворечники, красота женщин. Сложно рассказать, как художник творит. Это, как кухня. Ты ешь вкусный борщ, но не знаешь, как его готовили. Не каждая хозяйка умеет варить вкусный борщ. Бывает, начинаешь писать одно, а когда заканчиваешь, получается совсем другое. В моем возрасте и с моим академическим образованием я не ставлю цели, что нарисовать и как. Я хочу передать энергию от картины, которую я туда заложил. Свое состояние, настроение, волнение. Я никогда не пишу работы на продажу, они должны жить своей жизнью.

Картины Федора Конюхова - это отражение переживаний и впечатлений путешественника Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ваши работы 2020 года пропитаны, на мой взгляд, какой-то тоской по путешествиям, грустью. Так ли это? И это может связано с пандемией?

- Сейчас пандемия. Я полтора года уже не путешествую - уже картин 20 написал. Нельзя в одну реку войти дважды. Когда мне было 50 лет, у меня были одни картины. Сейчас мне 70 лет и работы другие. Вот и тоска у меня по другому поводу.

- Как вы оцениваете туристический потенциал Урала и приходилось ли вам здесь путешествовать?

- Я люблю Урал, путешествовал здесь, везде ездил. У нас вся страна красивая, как и весь мир. Нужно путешествовать и беречь нашу планету. Я путешествую уже 50 лет, семь раз ходил вокруг света. Не такой уж наш мир большой, поэтому надо его беречь.