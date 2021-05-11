30-градусная жара в Свердловской области может навредить посадкам на даче: специалисты рассказали, как защитить их

Специалисты рекомендуют сейчас осуществлять сухой полив и рыхление почвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Садоводам следует быть внимательнее. 30-градусная жара, которая установится в Екатеринбурге и Свердловской области на этой неделе, потребует от них принятия мер по защите посадок на даче.

- Несмотря на то, что в начале сезона влаги было достаточно, сейчас из-за повышения температуры она резко начинает испаряться, - объясняет Михаил Карпухин, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета. - Нужно сосредоточиться на том, чтобы как можно дольше сохранить эту влагу, как в почве, так и на своих посадках около многолетних культур.

Специалисты рекомендуют сейчас осуществлять сухой полив и рыхление почвы у всех посадок, особенно многолетних культур. Также надо заняться мульчированием торфом или перегноем. Удержать влагу можно и с помощью укрывного материала.

Зимой, пока снега не было, на плодовых и ягодных растениях могли образоваться трещины морозобоины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не будет влаги, не будет растворенных питательных веществ и растение начнет голодать, - отмечает Михаил Карпухин. – Также сегодня, пока есть влага с зимнего периода, необходимо сосредоточиться на подкормках наших культур. Это обязательно азотные удобрения и в первую очередь аммиачная селитра и мочевина. Это могут быть и сложные удобрения, но с превалированием азотных удобрений в своем составе.

Азот растениям необходим, так как именно сейчас идет восстановление корневой системы и рост стеблей и листьев – то, за что как раз азот и отвечает.

- Нельзя сегодня забывать о плодовых культурах, - говорит Михаил Карпухин. – Зимой, пока снега не было, на плодовых и ягодных растениях образовались трещины морозобоины. Кто еще не успел, надо обязательно сегодня зачистить все трещины, обязательно замазать все садовым варом и другими замазками. Ведь именно сейчас начинается интенсивное сокодвижение, начинают распускаться листики.

Выращивать на Урале лучше местные зимостойкие сорта растений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также специалисты рекомендуют побелить деревня известью или водоэмульсионной краской. Кроме того надо убрать все засохшие ветки. Если же говорить о посадках, то лучше выбирать уральские зимостойкие сорта.

- Если высота саженца превышает 1,5-2 метра и если видно, что прирост шикарный около 70 сантиметров, то это значит, что перед вами южный сорт, которого нужно опасаться, - заключает Михаил Карпухин. - На сегодня 95% сортов и тех семян, которые вы покупаете, должны быть от проверенных поставщиков, в которых вы уверены. Используйте не более 5% новинок. Также помните, что сейчас срочно надо посеять морковь, укроп, петрушку и редис, чтобы получить ранний урожай. И не забывайте о том, что у нас возможны возвратные заморозки. При посадке картофеля и капусты надо запастись укрывными материалами. В такую жаркую погоду при высадке культур нужно обязательно затенять их какими-то укрывными материалами на 3-4 дня, чтобы корневая система расправилась и растение могло спокойно поглощать воду с питательными веществами и спокойно реагировать на превалирующее количество ультрафиолета.