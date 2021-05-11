Мужчина сначала ходил по вагону поезда, а затем перепрыгнул на провода Фото: скриншот с видео

На станции Екатеринбург-Сортировочный накануне днем, 10 мая, неадекватный мужчина залез на вагон и начал хвататься за провода. Сотрудники железной дороги уговаривали его слезть, но тщетно. Екатеринбуржец несколько минут продолжал ходить по вагону, а затем перепрыгнул на провода над путями и по ним начал перебираться до опоры, где его ударило током.

- Установлено, что местный житель, проживающий недалеко от станции, находился в состоянии наркотического опьянения. Он залез на вагон, вел себя не адекватно в результате задел один из проводов и получил электротравму. С 10% ожогов тела и переломом правой ноги доставлен в больницу, - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

После того, как мужчину выпишут, в полиции будут решать вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Сейчас, чтобы полностью восстановить картину произошедшего силовики собирают информацию об инциденте, в том числе собирают документацию об отключению электролиний и опрашивают свидетелей.

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