Задохнулись 30 собак-инвалидов: в Билимбае сгорел приют для животных

Здание сгорело почти полностью. Фото: vk.com/zoozahita

Зоозащитники бьют тревогу: по их словам минувшей ночью кто-то поджег частную передержку для собак-инвалидов в Билимбае. Из-за этого погибло 30 животных. Причем пострадать могли и сами хозяева передержки — муж с женой, которые жили в том же здании. По словам очевидцев, все случилось около часа ночи.

- Мы были дома, услышали шум. Муж пошел посмотреть, что случилось, а потом забежал с криком «Мы горим», - вспоминает Галина Волкова, хозяйка частной передержки. - Я выскочила, увидела, что горит то помещение, в котором находимся мы. Оно длинное такое, каркасное. Но огонь шел с другой стороны.

Всего в приюте содержалось около 60 собак. Галине удалось собрать и вывести на улицу 30 из них.

- Среди собак у нас было порядка 30 маленьких. Пока их собирала, времени много прошло. Зашла в соседнее помещение, где были другие собаки, а они уже задохнулись, - вспоминает Галина.

По словам хозяев приюта, остатки здания придется сносить. Фото: vk.com/zoozahita

Пламя быстро распространялось по зданию. Справиться с ним удалось лишь прибывшим пожарным.

- На площади в 100 квадратных метров повреждены деревянные хозяйственные постройки, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01.40.

По словам хозяев передержки, на пепелище они нашли осколки от бутылок с зажигательной смесью.

- Нас уже поджигали в 2018 году. Тогда у нас со стороны улицы шел огонь и сгорели почти все вольеры. Из 17 остались три. Но мы отстроились, - говорит хозяйка приюта для собак. - Вольеры в этот раз тоже пытались поджечь, потому что бутылки мы нашли за вольерами. Но они видимо не загорелись. А вот бутылка, которую скорее всего закинули на крышу нашего здания сработала — крыша разгорелась. Потому что, если смотреть, где максимально выгорело все — так это на крыше.

За вольерами хозяева приюта нашли разбитые бутылки с горючим. Фото: vk.com/zoozahita

Но кто именно это мог сделать хозяева приюта сказать не могут, так как отношения с соседями у них разные. Кто-то хорошо относится к передержке собак и даже приводил сюда лечиться своих животных. Кому-то, напротив, не нравилось соседство с приютом.

- У нас приют только для старых и больных собак - тех кто вряд ли найдет себе хозяев, - рассказывает Галина. - Поэтому у нас нет дней открытых дверей и праздников. Потенциальные хозяева тоже редко приезжают. Шума особого нет. Собаки лают только когда я кормлю их — утром полчаса и вечером полчаса.

Хозяева передержки отмечают, что здание сильно повреждено и его скорее всего придется сносить. Они намерены обратиться в полицию, чтобы привлечь поджигателя к ответственности.

- Сообщение такого рода действительно поступило в полицию Первоуральска, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Сейчас на указанный адрес выехали представители территориального ОВД для установления, насколько эта информация соответствует действительности, а если сведения найдут подтверждение, то для проведения необходимой в таких случаях проверки, а также для выяснения, нет ли среди животных погибших и для определения точных причин пожара. По итогам проверки сотрудники полиции Первоуральска примут обоснованное процессуальное решение. Сыщики опрашивают местных жителей и зоозащитников для того, чтобы узнать их точку зрения по поводу произошедшего, если это окажется правдой.

Тем временем Благотворительный фонд «ЗООзащита» на своей странице вконтакте объявил сбор средств, чтобы помочь хозяевам передержки справиться с бедой.

- Подожгли частную передержку в Билимбае, где также находятся собаки под нашей опекой. Погиб один наш подопечный и около 30 стареньких, инвалидов, спинальников, которые содержались в отдельном помещении, - сообщают в фонде. - Самые незащищенные, они даже передвигаться некоторые не могли... Страшно даже подумать, что они испытывали.