«Это может стать катастрофой для страны»: Дмитрий Дюжев в Екатеринбурге раскритиковал школьников, увольняющих учителей

Дмитрий Дюжев участвовал в открытии выставки, посвященной разведчику Николаю Кузнецову. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День Победы в Екатеринбурге открылась новая экспозиция в музее «Россия — моя история». Она посвящена разведчику Николаю Кузнецову. Она отличается большим количеством интерактивных экспонатов, сделанных с помощью высоких технологий и голограмм. Среди почетных гостей выставки был и актер Дмитрий Дюжев, знаменитый по ролям в телесериале «Бригада», фильмам «Жмурки» и «Каникулы строгого режима».

- Я бывал в Европе на мультимедийных выставках и сегодня в Екатеринбурге у себя на родине — в России — я увидел высокого качества дело людей неравнодушных, - поделился впечатлением Дмитрий Дюжев. - Это мастерство, талант художников, историков, которые предвосхищают твои ожидания.

Кроме того Дмитрий Дюжев высказался о работе учителей, которые, по его мнению, нередко сталкиваются со сложностями при работе с современными детьми.

- Конечно, проще убрать тех, кто умный - педагогов сделать просто сферой обслуживания. Если ребенок оскорбился на замечание учителя, он может пожаловаться родителям, они напишут в инстанции и учителя уволят из школы. Это наша сегодняшняя действительность, - заметил актер. - Ребенок в школе, еще не сделавший ничего для родной страны, который еще не прожил жизнь, ничего не сделавший для своей страны и Родины имеет право уволить человека, который жизнью своей служит образовательным наукам. Положение учителя на сегодняшний день так шатко, что он может быть уволен, хотя имеет не одно, я уверен, высшее образования и прочитал не один десяток книг. Мы чего хотим? Чтобы нам все были должны? Учителя нам должны давать науки, но не делать замечания? Мы разучились учиться, принимать критику в свою сторону? Слышать нравоучительные разговоры учителей? Это крах! Это то, что может стать катастрофой для нашей страны — нелюбовь к учению, к своей истории, нелюбовь к своей Родине, родной земле.