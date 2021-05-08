Предприниматель из Екатеринбурга Роман Исаев может стать кандидатом от партии «Новые люди»

Роман Исаев. Фото: партия «Новые люди».

На днях в столице собрались 40 человек со всей России. Здесь они проходят тренинги с лучшими медиаменеджерами и политтехнологами. Новые люди подчёркивают, что планируют подготовить кандидатов, не понаслышке знакомых с проблемами регионов. В их число попал создатель мобильных приложений из Екатеринбурга Роман Исаев.

- Раньше я следил за политическими процессами с точки зрения обывателя: «Я не лезу в политику, политика не лезет ко мне», - признается IT-предприниматель Роман Исаев. - Но при этом я понимал, что все-таки есть политические инструменты, благодаря которым можно реализовывать проекты, несущие ценность для людей. Именно поэтому я стал участником форума в Москве, который организовала партия «Новые люди», и презентовал там несколько своих проектов, которые могут найти поддержку. «Новые люди» - это первая партия, про которую можно сказать, что она в тренде современных изменений в мире.

Подобная ставка на региональных активистов, по мнению политологов, может укрепить позиции Новых людей за пределами Москвы.

Фото: партия «Новые люди».

- «Новые люди» делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным проблемам. Зачастую аудитория таких активистов даже больше, чем у традиционных СМИ. Это позволит партии выйти на аполитичную аудиторию, людей, которые раньше никогда не ходили на выборы. Такая стратегия уже принесла партии победу в 2020 году на выборах в четыре региональных парламента. Тогда «Новые люди» взяли в среднем 7-8% голосов избирателей, а на выборах в Томске партия получила 15%. Очевидно, что «Новые люди» становятся политической силой, которая ориентируется на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиаперсон, - считает политолог Валентин Бианки.

Фото: партия «Новые люди».

Новые люди подчеркивают, что партию строят прежде всего в регионах. И в кандидаты берут тех, кто уже проявил себя в общественной работе.

- Нас будут представлять свободные люди из регионов России, которые хотят реальных перемен в стране. Этим людям нужно не кресло в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну, - подчеркнул заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков.

До старта кампании в Госдуму ещё месяц, а Новые люди уже представляют своих кандидатов. Недавно СМИ сообщили о том, что народный мэр Сардана Авксентьева пойдет на выборы в качестве кандидата от Новых людей. До этого о своем намерении баллотироваться от бирюзовой партии заявил бывший заместитель председателя партии Роста Александр Хуруджи.