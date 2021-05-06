Соседи звали Степка-сорванец: каким был 23-летний комбат Степан Неустроев, чей батальон водрузил красное знамя над Рейхстагом

Берлин 1945 года. Знамя Победы перед отправкой в Москву. Крайний справа - Степан Неустроев.

Великая Отечественная война не закончилась в день взятия Рейхстага. Впереди у наших солдат были еще бои за освобождение Чехословакии. Но именно штурм здания германского парламента и водружение на его крышу красного знамени для многих стало символом окончательной победы над гитлеровской Германией.

На протяжении нескольких дней – с 28 апреля по 2 мая - за здание велись ожесточенные бои. Лишь благодаря мужеству советских солдат и офицеров немецкое сопротивление было сломлено. Одним из тех, благодаря кому штурм завершился победой, был 23-летний комбат Степан Неустроев. Под его командованием солдаты Красной Армии штурмовали Рейхстаг.

В ШКОЛЕ БЫЛ СОРВАНЦОМ

Степан Неустроев родился в 1922 году в Талице в крестьянской семье. Его отец еще до революции был военным. Он был призван на службу в 1912 году, участвовал в сражениях Первой мировой войны и даже получил два Георгиевских креста. Домой в Талицу он смог вернуться лишь в 1919-м уже после того, как произошла революция. На родине он был назначен уполномоченным по уезду, служил в органах ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление). В своих мемуарах Степан Неустроев вспоминал, что до 1929 года его отец часто ездил по уезду, борясь с контрреволюционерами. Он же участвовал в создании одной из первых коммун на Урале.

- На всю жизнь мне запомнился 1929 год, - писал Степан Неустроев в книге «Путь к рейхстагу». - В Талице организовали коммуну. Отца избрали председателем. В двух километрах от деревни построили бараки с длинными сквозными коридорами и маленькими комнатушками. Деревня опустела. Вся Талица уместилась в трех бараках. Была общая столовая, кормили в ней бесплатно. Я и многие мои приятели умудрялись обедать, а иногда и ужинать по два раза […] В наших местах это был первый опыт создания коммуны. Люди хотели лучшей жизни, но как ее строить - еще не знали. Шли вперед ощупью и, конечно, допускали немало промахов. Коммуна просуществовала год и распалась.

Степан Неустроев в мае 1945 года в Берлине. Фото: из личного архива родственников Степана Неустроева.

Степану Неустроеву в тот момент было восемь лет. Семье надо было возвращаться в свой деревенский дом, но тот оказался разрушен – кто-то вытащил окна и двери. Тогда Неустроевы решили уезжать из деревни в Березовский, куда ранее уже переехала старшая сестра Степана.

- Они переехали в 1930 году, - рассказывает Марина Степченкова, учитель истории из Березовской школы №1, в которой учился Степан Неустроев. – В Березовском семья жила в малухе – это такая избушка небольшая, которая еле-еле отапливалась печкой буржуйкой. Здесь они провели восемь лет, пока им не дали квартиру в одном из двухэтажных бревенчатых бараков в Ленинском поселке.

В Березовском Степан Неустроев учился в школе №1, которая тогда была семилетней.

- В 1985 году он навестил нашу школу, рассказывал, что когда сам в ней учился, был таким хулиганистым парнем и безобразником, - говорит Марина Степченкова. – Ни одной девчонки не пропускал – всех дергал за косички. А соседи его вспоминали, что когда он был школьником, звали его Степка-сорванец. Он же небольшого роста был, худенький, но очень подвижный.

Впрочем, в школьные годы он не только учился, но и помогал родителям. В десять лет, например, все каникулы пас коров, чтобы заработать себе на ботинки и пальто. А после школы он стал работать токарем в мастерской при гараже, мечтая о поступлении в военное училище.

ОСКОЛОК В ПЕЧЕНИ МУЧИЛ ВСЮ ЖИЗНЬ

Степан Неустроев хотел стать летчиком, еще до войны он подавал заявление в военное авиационное училище. Но комиссия ему отказала – сказали, молод слишком.

- В апреле 1941 года меня вызвали в военкомат. «Неустроев, теперь возраст у тебя подходящий. Но мы предложим тебе не авиационное, а пехотное училище, - сказал военком. - Думай, решай...» Пехотное училище готовит общевойсковых командиров, командиров взводов лейтенантов. Я думал недолго. На земле ли, в воздухе - не все ли равно, лишь бы быть командиром Красной Армии. И я ответил: «Согласен, пойду в пехотное», - вспоминал Степан Неустроев.

Степан Неустроев с женой и детьми. Фото: из личного архива родственников Степана Неустроева.

Его приняли в Черкасское военно-пехотное училище в Свердловске. Через два месяца после этого началась война. А еще через полгода, 15 декабря 1941-го, его с товарищами подняли по команде и отправили на фронт, досрочно присвоив звание младшего лейтенанта.

- У него было, как в той песне: мы пол-Европы по-пластунски пропахали, - рассказывала «Комсомолке» Татьяна Степановна, дочь Степана Неустроева. - Прошел от Старой Руссы до Берлина, пять раз был тяжело ранен, у него остался осколок в печени, который мучил его всю жизнь.

«МОЖЕТЕ МНОЮ ГОРДИТЬСЯ»

«Привет из рейхстага, Берлина. Сообщаю, дорогие родители, что мне со своим героическим батальоном пришлось штурмовать рейхстаг – правительственный дом. Причем довольно удачно: мы водрузили над ним наше Красное знамя Победы. Сейчас ко мне идут корреспонденты, журналисты, кинооператоры. Фотографируют, снимают для кино. Можете гордиться мною, свое обещание, данное вам, я сдержал. Читайте центральные газеты – там обо мне пишут подробно. За бои, проведенные 1 марта, сегодня получил пятый орден – орден Александра Невского, и за рейхстаг, говорят, что-нибудь будет. Вот так идет сейчас моя жизнь. До свидания. Жив, здоров, ваш сын Степан»

Это строчки из письма родителям, которое написал Степан Неустроев вскоре после штурма Рейхстага. Он показывал его ученикам родной школы, когда в 1985-м приезжал навестить ее. Дети тогда переписали его строчка за строчкой, чтобы сохранить в своем музее. В письме не говорится, какими тяжелыми и кровопролитными были бои за Рейхстаг. Эти воспоминания Степан Неустроев оставил на страницах своих мемуаров.

- Он был очень скромный. Не особенно любил вспоминать взятие Рейхстага. Отсылал на свою книгу, - вспоминает Марина Степченкова. - Говорил только, что очень страшные бои были и много бойцов полегло. Вообще мы все думали тогда, что придет богатырь «косая сажень в плечах», но оказалось, что он очень небольшого роста и худенький.

Степан Неустроев (в центре) в 1985-м, когда приехал навестить родную школу №1 в Березовском. На снимке слева также запечатлен Николай Мосин, который тоже участвовал в штурме Рейхстага. Фото: предоставлено Мариной Степченковой

Образ широкоплечего богатыря закрепился тогда в массовом сознании благодаря советскому кинематографу. Например, в киноэпопее «Освобождение» его роль сыграл актер Владимир Коренев, известный также по роли Ихтиандра в «Человеке-амфибии». Но реальность была другой. Самую страшную войну выигрывали не люди с кинематографичной внешностью, а простые ребята, которые еще вчера ходили в школу и дергали девочек за косички.

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