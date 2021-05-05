Истребители в небе над Уралом: в Екатеринбурге прошла первая тренировка авиапарада ко Дню Победы

Военная авиация пролетала над Екатеринбургом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Небо над столицей Среднего Урала утром 5 мая разразилось гулом самолетов и вертолетов. Все потому что сегодня в Екатеринбурге прошла первая репетиция авиапарада в День Победы. Тренировку проводят военные центрального военного округа.

Истребители также пролетят над уральской столицей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным пресс-службы ЦВО, еще один тренировочный полет запланирован на 7 мая. Отметим, всего на территории округа авиапарады пройдут в четырех городах: в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.

9 мая можно увидеть пролет истребителей и пассажирских самолетов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Летчики выполнят сбор в единый строй в заранее определенном районе, полет в составе пар на сокращенных интервалах и минимальных высотах от 200 до 400 метров. Экипажи различных типов воздушных судов отработают слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима, для своевременного, с точностью до секунды, пролета над городом, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Авиация станет частью военного Парада 9 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня над Екатеринбургом пролетели 14 самолетов и вертолетов военной авиации. 9 мая высший пилотаж покажут высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24П, модернизированные транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, а также транспортные самолёты Ан-26 и Ан-12 и пассажирский турбореактивный самолет Ту-134УБЛ.