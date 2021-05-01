Погода на 9 мая 2021 года в Екатеринбурге: сухо и облачно

Столбики термометров 9 мая поднимутся до +20 градусов Цельсия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующее воскресенье вся страна будет отмечать день Победы. И о том, какая погода 9 мая 2021 года будет в Екатеринбурге, рассказали синоптики.

Так, по данным портала gismeteo.ru, через неделю в столице Урала будет довольно тепло, хоть и облачно. В субботу 8 мая днем ожидается до +16 градусов Цельсия и ветер скоростью до 10 метров в секунду. Без осадков.

В сам праздничный день, 9 мая, будет чуть теплее: +20 градусов Цельсия днем. Ветер скоростью до 11 метров в секунду и опять же без осадков. Правда, солнце будет лишь изредка выглядывать из-за туч.

А вот на следующий после праздника день — 10 мая, синоптики уже обещают дожди и ветер скоростью до 16 метров в секунду. А столбики термометров днем поднимутся до +17 градусов Цельсия.