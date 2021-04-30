Свердловское правительство объявило кастинг на должность министра цифрового развития: требования

Будущий кандидат должен иметь высшее образование и опыт управления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Свердловской области объявили требования на должность министра цифрового развития. Напомним, накануне губернатор региона сообщил о создании нового министерства, которое будет курировать вопрос цифровой трансформации Среднего Урала, в том числе предоставление государственных и муниципальных услуг.

Ведомство появилось в марте 2021 года, а 30 апреля начали искать человека, который его возглавит.

- В нашем регионе много талантливых и компетентных специалистов. Мы готовы к новым идеям и решениям, - уверенно заявил Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Прием документов на конкурс будет идти до 20 мая включительно.

Рассказываем требования к кандидатам:

- Будущий министр должен иметь высшее образование, а также опыт работы в управленческой деятельности.

- Кандидат должен иметь понимание принципов реализации проектов в сфере информационных технологий и связи для государственных органов.

- Опыт работы в органах государственной власти приветствуется, но не обязательный.

Чтобы принять участие в конкурсе на госслужбу, необходимо подать заявление, анкету и копии документов. Затем будет тестирование, которое определит у кандидатов знания законодательства. Также кандидат должен подготовить презентацию и защитить концепцию цифрового развития Свердловской области.

- Конкурсные процедуры планируется завершить до конца мая, - уточнили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Подробная информация о конкурсе есть на официальном сайте правительства Свердловской области.