Жители Екатеринбурга смогут получить медицинскую помощь в праздничные дни с 1 по 10 мая 2021
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Министр здравоохранения региона Андрей Карлов подписал приказ о порядке работы медицинских учреждений Свердловской области в период с 1 по 10 мая. Эти дни в 2021 году считаются выходными.
Согласно документу областного минздрава, работа больниц в майские праздники 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области будет строиться следующим образом:
- плановая помощь на амбулаторном и стационарном уровне будет оказана с 4 по 7 мая. То есть в эти дни большинство муниципальных и областных больниц будут работать по обычному графику.
- Кроме того, в медучреждениях будут сформированы медицинские бригады. В случае неотложной ситуации, помощь будет оказана.
- Травмпункты (в том числе и детский) и скорая помощь будут работать в обычном режиме.
АДРЕСА ТРАВМПУНКТОВ
В майские праздники 2021 в Екатеринбурге будут работать круглосуточно травмпункты в семи больницах.
ПОЛИКЛИНИКИ
Горожан интересует вопрос, как будут работать больницы и поликлиники Екатеринбурга в майские праздники 2021, публикуем график.
Терапевты будут дежурить в поликлиниках по полдня с 8 или 9 часов утра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЦГКБ №1
Поликлиника №1 на ул. Декабристов, 15 с 4 по 7 мая будет работать в обычном режиме с 08:00 до 20:00.
1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая – выходные дни.
1 и 2 мая будет принимать дежурный терапевт с 9:00 до 15:00.
Телефон регистратуры: 254-67-70 и 350-07-95.
Поликлиника № 2 на ул. Латвийской, 22 будет работать по обычному графику 4, 5, 6 и 7 мая. С 1 по 3 и с 8 по 10 мая – выходные дни. Но 3 мая с 9:00 до 15:00 будет принимать дежурный терапевт.
Телефон регистратуры: 252-03-60.
ЦГКБ №2
– Мы с 1 по 3 мая – традиционные дни отдыха – работаем по режиму выходного дня, т. е. все неотложные пациенты принимаются в поликлинике на Московской, 2 с 9:00 до 15:00. Не будет работать флюорография. Далее, с 4 по 7 мая мы работаем в традиционном режиме, как обычно в рабочие дни. Ну, и 8, 9 мая так же, как в нерабочие дни, как 1- го и 3го, – рассказали в Центральной городской клинической больнице №2 Екатеринбурга.
Адреса: ул. Московская, 2 и Посадская, 37.
Телефон: 389-03-03.
ЦГБ №3
Поликлиники на Бебеля, 160 и на Братьев Быковых, 16 не будут работать с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. С 4 по 7 мая медучреждения работают в обычном режиме с 8:00 до 20:00.
В больнице на Братьев Быковых, 16 можно будет получить неотложную помощь в майские праздники 2021.
Единый телефон: 272-27-95.
ЦГКБ №6
Адрес поликлиники: Саперов, 3
Телефон: 389-26-04.
С 4 по 7 мая – обычные рабочие дни с 8:00 до 20:00.
С 1 по 3 мая и с 8 по 10 – с 10:00 до 14:00 будут принимать дежурные терапевты.
ЦГБ №7
Единый контактный центр: 363-63-29
Адреса: ул. Вилонова, 33 и Сыромолотова, 19.
– Во всех поликлиниках в майские праздники будут принимать дежурные терапевты с 9:00 до 15:00, – уточнили в контакт-центре Центральной городской больницы №7.
ГКБ №14
Адрес: пер. Суворовский, 5в
Телефоны: 227-00-90; 380-13-13 и 380-13-96.
В майские праздники с 1 по 10 мая 2021 больница Екатеринбурга будет работать следующим образом:
- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая с 9:00 до 15:00 получить медицинскую помощь можно у дежурных терапевтов;
- с 4 по 7 мая больница возвращается к обычному режиму работы – с 8:00 до 20:00.
ЦГБ №20
Адрес поликлиники №1 при ЦГБ №20: ул. Зои Космодемьянской, 42
Телефон: 227-49-27.
Жители Химмаша, Уктуса и поселка Рудный в случае необходимости могут получить медицинскую помощь в больнице в майские праздники 2021, сообщается на сайте медицинского учреждения.
С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 с 9:00 до 15:00 в поликлинике будут принимать дежурные терапевты, с 8:00 до 20:00 – будет работать отделение неотложной помощи.
С 04 по 07 мая 2021 поликлиника работает в обычном режиме с 8:00 до 19:00.
ЦГКБ №23
Адрес: ул. Старых Большевиков, 9
Телефон: 389-96-85.
Выходные дни – 3 и 10 мая.
– 1 и 3 мая у нас с 9:00 до 15:00 работает 236 и 2 кабинет, 2 мая только 2-й кабинет будет принимать по простуде. С другими вопросами принимать не будут.
В остальные дни майских праздников 2021 в Екатеринбурге больница работает в обычном режиме с 8:00 до 20:00.
БОЛЬНИЦЫ
В период с 4 по 7 мая в больницах будут осуществлять плановое амбулаторное и стационарное лечение. Будет организовано круглосуточное дежурство.
Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме
Фото: Алексей БУЛАТОВ
СТОМАТОЛОГИЯ
График работы в нерабочие дни 4 — 7 мая 2021 года:
ул. Шарташская 9: 4,5,6,7 мая, с 08:00 до 14:00;
ул. Техническая 28: 4,5,6,7 мая, с 08:00 до 14:00, с 14:00 до 20:00;
ул. Луначарского 171: 4,5,6,7 мая, с 08:00 до 14:00;
ул. Данилы Зверева 9А: 4,5,6,7 мая, с 08:00 до 14:00, с 14:00 до 20:00
ул. Сибирский тракт 7/22: 4 и 5 мая, с 08:00 до 19:00
ул. Мамина-Сибиряка 59/71: 4,5,6,7 мая, с 08:00 до 14:00, с 14:00 до 20:00.