Жители Екатеринбурга смогут получить медицинскую помощь в праздничные дни с 1 по 10 мая 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения региона Андрей Карлов подписал приказ о порядке работы медицинских учреждений Свердловской области в период с 1 по 10 мая. Эти дни в 2021 году считаются выходными.

Согласно документу областного минздрава, работа больниц в майские праздники 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области будет строиться следующим образом:

- плановая помощь на амбулаторном и стационарном уровне будет оказана с 4 по 7 мая. То есть в эти дни большинство муниципальных и областных больниц будут работать по обычному графику.

- Кроме того, в медучреждениях будут сформированы медицинские бригады. В случае неотложной ситуации, помощь будет оказана.

- Травмпункты (в том числе и детский) и скорая помощь будут работать в обычном режиме.

АДРЕСА ТРАВМПУНКТОВ

В майские праздники 2021 в Екатеринбурге будут работать круглосуточно травмпункты в семи больницах.

ПОЛИКЛИНИКИ

Горожан интересует вопрос, как будут работать больницы и поликлиники Екатеринбурга в майские праздники 2021, публикуем график.

Терапевты будут дежурить в поликлиниках по полдня с 8 или 9 часов утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦГКБ №1

Поликлиника №1 на ул. Декабристов, 15 с 4 по 7 мая будет работать в обычном режиме с 08:00 до 20:00.

1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая – выходные дни.

1 и 2 мая будет принимать дежурный терапевт с 9:00 до 15:00.

Телефон регистратуры: 254-67-70 и 350-07-95.

Поликлиника № 2 на ул. Латвийской, 22 будет работать по обычному графику 4, 5, 6 и 7 мая. С 1 по 3 и с 8 по 10 мая – выходные дни. Но 3 мая с 9:00 до 15:00 будет принимать дежурный терапевт.

Телефон регистратуры: 252-03-60.

ЦГКБ №2

– Мы с 1 по 3 мая – традиционные дни отдыха – работаем по режиму выходного дня, т. е. все неотложные пациенты принимаются в поликлинике на Московской, 2 с 9:00 до 15:00. Не будет работать флюорография. Далее, с 4 по 7 мая мы работаем в традиционном режиме, как обычно в рабочие дни. Ну, и 8, 9 мая так же, как в нерабочие дни, как 1- го и 3го, – рассказали в Центральной городской клинической больнице №2 Екатеринбурга.

Адреса: ул. Московская, 2 и Посадская, 37.

Телефон: 389-03-03.

ЦГБ №3

Поликлиники на Бебеля, 160 и на Братьев Быковых, 16 не будут работать с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. С 4 по 7 мая медучреждения работают в обычном режиме с 8:00 до 20:00.

В больнице на Братьев Быковых, 16 можно будет получить неотложную помощь в майские праздники 2021.

Единый телефон: 272-27-95.

ЦГКБ №6

Адрес поликлиники: Саперов, 3

Телефон: 389-26-04.

С 4 по 7 мая – обычные рабочие дни с 8:00 до 20:00.

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 – с 10:00 до 14:00 будут принимать дежурные терапевты.

ЦГБ №7

Единый контактный центр: 363-63-29

Адреса: ул. Вилонова, 33 и Сыромолотова, 19.

– Во всех поликлиниках в майские праздники будут принимать дежурные терапевты с 9:00 до 15:00, – уточнили в контакт-центре Центральной городской больницы №7.

ГКБ №14

Адрес: пер. Суворовский, 5в

Телефоны: 227-00-90; 380-13-13 и 380-13-96.

В майские праздники с 1 по 10 мая 2021 больница Екатеринбурга будет работать следующим образом:

- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая с 9:00 до 15:00 получить медицинскую помощь можно у дежурных терапевтов;

- с 4 по 7 мая больница возвращается к обычному режиму работы – с 8:00 до 20:00.

ЦГБ №20

Адрес поликлиники №1 при ЦГБ №20: ул. Зои Космодемьянской, 42

Телефон: 227-49-27.

Жители Химмаша, Уктуса и поселка Рудный в случае необходимости могут получить медицинскую помощь в больнице в майские праздники 2021, сообщается на сайте медицинского учреждения.

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 с 9:00 до 15:00 в поликлинике будут принимать дежурные терапевты, с 8:00 до 20:00 – будет работать отделение неотложной помощи.

С 04 по 07 мая 2021 поликлиника работает в обычном режиме с 8:00 до 19:00.

ЦГКБ №23

Адрес: ул. Старых Большевиков, 9

Телефон: 389-96-85.

Выходные дни – 3 и 10 мая.

– 1 и 3 мая у нас с 9:00 до 15:00 работает 236 и 2 кабинет, 2 мая только 2-й кабинет будет принимать по простуде. С другими вопросами принимать не будут.

В остальные дни майских праздников 2021 в Екатеринбурге больница работает в обычном режиме с 8:00 до 20:00.

БОЛЬНИЦЫ

В период с 4 по 7 мая в больницах будут осуществлять плановое амбулаторное и стационарное лечение. Будет организовано круглосуточное дежурство.

Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТОМАТОЛОГИЯ

График работы в нерабочие дни 4 — 7 мая 2021 года:

ул. Шарташская 9: 4,5,6,7 мая, с 08:00 до 14:00;

ул. Техническая 28: 4,5,6,7 мая, с 08:00 до 14:00, с 14:00 до 20:00;

ул. Луначарского 171: 4,5,6,7 мая, с 08:00 до 14:00;

ул. Данилы Зверева 9А: 4,5,6,7 мая, с 08:00 до 14:00, с 14:00 до 20:00

ул. Сибирский тракт 7/22: 4 и 5 мая, с 08:00 до 19:00

ул. Мамина-Сибиряка 59/71: 4,5,6,7 мая, с 08:00 до 14:00, с 14:00 до 20:00.