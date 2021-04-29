На Урале кусок рубероида с крыши многоэтажки упал на коляску с младенцем

Фото: «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «Вконтакте»

В Каменске-Уральском на коляску с ребенком упал кусок руберойда, который улетел с крыши многоэтажного дома. ЧП случилось вечером 28 апреля по адресу Кирова, 55. Молодая семья в это время гуляли с малышом, как внезапно поднялся сильный ветер.

- На них с крыши ветром сдуло кусок рубероида, прямо на детскую коляску. Ребенок не пострадал, но очень напугался, долгое время плакал, - рассказали очевидцы в группе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «Вконтакте».

Вскоре в соцсетях появилось видео инцидента. На кадрах видно, что семья с коляской идут по тротуару во дворе дома. Вдруг сверху на коляску прилетает кусок черного руберойда. Малыша т удара спас козырек.

Как позже выяснилось, что этот дом обслуживает управляющая компания «ДЕЗ».

- Сегодня специалисты УК «ДЕЗ» и обслуживающей дом на Кирова, 55 организации выехали на место. Проведут осмотр кровли и примут меры, - рассказали в департаменте информационной политики по Свердловской области.

Мы дозвонились в управляющую компанию, чтобы получить комментарий. По их словам, в этот день на крыше дома проходил ремонт, которым занимается компания-подрядчик. А инцидент произошел по вине сильного ветра.

- Мы сейчас проводим внутреннее расследование, разбираемся в ситуации. Сделаем все, чтобы такое не повторилось. Сами родители к нам не обращались, - объяснили ситуацию в пресс-службе УК «ДЕЗ».