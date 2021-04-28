Евгений Маленкин отказался комментировать произошедшее. Фото: страница "Вконтакте"

В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погиб 25-летний парень. Его окровавленное тело 26 апреля было найдено на берегу Исети – в районе частного сектора на улице Рощинской.

Рядом с телом погибшего был найден сотовый телефон и кошелек.

- Перед смертью его видел свидетель. Парень находился в его огороде, причем в этот момент он был без одежды, а его тело было окровавлено. После этого он зашел в теплицу, забрал одежду и сообщил владельцу огорода, что ему нужно пойти к реке, чтобы умыться рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

После этого свидетель увидел, как парень направился к реке.

Окровавленное тело 25-летнего парня найдут на берегу озера спустя несколько часов.

Тело Максима нашли 26 апреля на берегу Исети. Фото: страница "Вконтакте"

«КП-Екатеринбург» удалось установить личность погибшего.

Парня звали Максим Маленкин. Он является племянником бывшего вице-президента фонда «Город без наркотиков» Евгения Маленкина. Последний в прошлом был соратником экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. В 2015 году наркоборца приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима. Евгения Маленкина обвиняли по трем статьям УК, одна из которых "незаконное лишение свободы". Оно применялось к реабилитанткам фонда. Впрочем, суд это обвинение снял в связи с истечением срока давности. - Я не буду комментировать данную информацию, - ответил корреспонденту «Комсомолки» Евгений Маленкин.

Как рассказал «КП» один из знакомых погибшего Максима, в последнее время он собирался проводить аттракционы, связанные с очками виртуальной реальности. Он начал заниматься этим около месяца назад.

- До сих пор не укладывается в голове. Максим всегда был добрым и открытым человеком, - говорит наш собеседник.

Еще одна знакомая Максима рассказала, что общалась с ним около недели назад.

- Мне ничего не показалось странным в его поведении. Он звал меня подработать аниматором. Поведение было обычное, - рассказала знакомая Максима Маленкина.

Позже девушка Максима рассказала, что смерть молодого человека, согласно данным экспертизы, наступила из-за переохлаждения. Эту информацию «КП» подтвердили в Следственном комитете. В ведомстве добавили, что по поводу произошедшего идет проверка.

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