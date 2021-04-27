«Проблемы с лекарством начались в феврале»: в Свердловской области из аптек пропадает препарат от эпилепсии

В аптеках нужный препарат найти становится все сложнее, уверяют родители заболевших детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два года назад у семилетней Алины (имя изменено, - Прим. Ред.) появились проблемы со здоровьем. У девочки внезапно начался энурез. Врачи сначала обследовали ребенку почки, но с ними было все в порядке, а после предложили сделать энцефалограмму головного мозга.

ПРЕКРАЩАТЬ ТЕРАПИЮ НЕЛЬЗЯ

- Результат был ужасный, - вспоминает мама девочки Мария. - Оказалось, что у дочери эпилепсия. Врачи спрашивают: «Вы разве не видели приступов у вашего ребенка?» Но приступов не было. Бывали только «подвисания». Дочка иногда просто переставала реагировать на слова, уходила в себя. При этом моторные функции сохранялись. То есть человек может идти, но не замечать, например, что он выходит на дорогу, когда на светофоре горит красный. Эпилепсия это такие «замыкания» в оболочке мозга. Наш врач прописала препарат «Депакин Хроносфера». Дочка уже год его принимает. И нам нельзя прекращать терапию, потому что даже если просто один раз забудем выпить – сразу начнется ухудшение.

В региональном минздраве нехватку нужной формы препарата объяснили отсутствием ее в стране. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Депакин Хроносфера» это препарат на основе вальпроевой кислоты, на которой построены многие противоэпилептические препараты. Из-за особенностей течения болезни Алине прописали именно его. Он выпускается в форме маленьких гранул в саше.

- Эпилептолог сказал, что в нашем случае заменять этот препарат на какой-либо другой – плохо, - говорит Мария. - Рецепты на него нам выписывал невролог. Мы бесплатно на льготной основе получали препарат в аптеке на два месяца. Моему ребенку прописали в сутки дозировку 600 мг. Алина принимала одно саше на 250 мг утром и еще два саше на 250 мг и 100 мг вечером.

Проблемы начались в феврале, когда в аптеках вдруг пропал препарат на 250 мг. Затем стала пропадать дозировка и на 100 мг. А теперь в аптеках сложно найти и дозировку на 500 мг. Те, что есть – 2019 года выпуска и их срок годности подходит к концу, отмечают родители девочки.

ПРОБЛЕМА ЕСТЬ

В региональном минздраве проблему признают – действительно в аптеках региона стал пропадать «Депакин Хроносфера» на 100 и 250 мг. Специалисты отмечают, что так происходит по всей России. Препарат импортный и в страну его почему-то не завозят.

- У нас конкурсы состоялись, но срываются поставки, - уточняют в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области. – Препарат просто отсутствует в Российской Федерации в форме гранул на 100 мг и 250 мг. Поэтому даже те поставщики, которые победили в конкурсе, не могут выполнить свое обязательство.

Чтобы найти выход из ситуации в региональном минздраве советуют родителям детей с эпилепсией обратиться к своему лечащему врачу, чтобы подобрать терапию с использованием других препаратов против эпилепсии на основе той же самой вальпроевой кислоты.

- В настоящее время на складах имеются в достаточном количестве препараты с вальпроевой кислотой в форме сиропа для детей на 50 мг, 100 мг, а также таблетки на 300 мг, - уточняют в ведомстве. - Врачи могут подобрать терапию в соответствии с наличием тех препаратов, которые есть.

Препараты от эпилепсии отпускаются по рецептам врачей, наблюдающих людей с эпилепсией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители Алины к своему эпилептологу уже обращались с этим вопросом. Увы, иных подходящих вариантов кроме «Депакина Хроносфера» для их дочери нет.

- Раз уж такая безысходность нам эпилептолог предложила принимать аналог – «Депакин Хроно». Это таблетки. Но нас сразу предупредили, что для нашей дочери это будет уже не лечение, а только поддержание состояния, - говорит Мария. - А ведь у нас в марте был случай – дочь потеряла сознание и никто из врачей не смог сказать почему. То есть даже на фоне приема препарата «Депакин Хроносфера» она теряет сознание. А если его не принимать, то это может усугубить ситуацию. Сейчас еще есть время. Надо до 14 лет победить болезнь, иначе ребенок станет инвалидом...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Татьяна ТОМЕНКО, президент Уральской Ассоциации эпилептологов:

- Препарат «Депакин» является одним из базовых для лечения эпилепсии, и он может использоваться с раннего возраста. Он перекрывает разные типы приступов. Отсутствие «Депакина Хроносферы» это действительно проблема, потому что многие пациенты разного возраста длительно используют его в своей терапии. Опасность в том, что если пациент перестанет принимать препарат, у него будет так называемый срыв ремиссии – снова начнутся приступы. И не факт, что вернувшись к той же дозе, нам удастся снова этой ремиссии достичь и прекратить приступы. Пациенты обращаются, звонят, пишут. И мы пытаемся им заменить препарат. Есть «Депакин Хроно» в таблетках. Потому что пропал он именно в форме гранул в саше. А в таблетках он есть и 300 мг, и 500 мг. Единственное - его придется делить и крошить, чтобы дать маленьким детям и людям, которые не могут проглотить таблетку. Есть еще препарат в сиропе. Но сироп не держит так долго концентрацию, как таблетки и гранулы. Его приходится принимать три раза в день. Это не всем удобно и не всем нравится вкус и жидкая форма препарата. Когда-то еще лет 10-15 назад не было «Депакина Хроносферы» и все принимали «Депакин Хроно» и ничего ужасного не было. Просто «Хроносфера» это другая форма, более удобная.