Майские праздники в Екатеринбурге: как подготовиться к пикнику за 2 часа

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Какие же майские праздники без отдыха на природе. Точно также как герой кинофильма «Ирония судьбы или С легким паром» каждый год 31 декабря ходит в баню, тысячи жителей Екатеринбурга 1 мая сперва отправляются на праздничную демонстрацию, а затем на шашлыки. Без вылазки на природу этот праздник сложно представить. А в этом году на майские выходные еще и Пасха выпала, так что тем более стоит отдохнуть от души.

«Комсомолка» подскажет, как подготовиться к пикнику буквально за 2 часа, не тратят время на стояние в очередях, покупку огромных пакетов с продуктами, транспортировку их домой, а затем еще и на приготовление закусок, салатов и маринада для мяса.

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО ПИКНИКА

1. Правильно выбираем место

Отдых на природе мигом может быть испорчен, если заранее не выбрать хорошее место для пикника. Желающие отдохнуть на свежем воздухе 1, 2 и 3 мая будет предостаточно, так что забронировать беседку лучше заранее. Если не хотите далеко выезжать из Екатеринбурга, но при этом есть желание отдохнуть от городской суеты, можно заглянуть в Victory парк на Уралмарше, отправиться в парк «Чемоданчик», или отдохнуть на озере Шарташ. Здесь есть как открытые, так и закрытые беседки, беседки с отоплением, и на большое количество человек. Заранее уточните, включены ли в стоимость аренды беседки мангал, шампуры и уголь, чтобы не покупать и не везти ничего лишнего.

2. Заказываем мясо и продукты онлайн

Раньше на подготовку к пикнику у наших родителей уходило уйма времени. Нужно было сходить на рынок за свежим мясом, которое в преддверии праздников мигом раскупали, замариновать его с вечера, чтобы было сочнее. Затем купить угли, и собрать дома ненужную макулатуру для костра. А еще сбегать в магазин за одноразовой посудой, напитками, овощами и прочими продуктами. Далее еще полдня потратить на кухне, готовя салаты и закуски. После такой подготовки мамам порой никуда идти уже и не хотелось.

Фото: Shutterstock

Сейчас все необходимое можно купить, заехав в супермаркет. Но на праздники продукты там разметают быстро, большая вероятность не найти то, что вам нужно. Ну и огромные очереди, на стояние в которых жаль тратить время.

Чтобы сэкономить время и силы, можно заказать все, что нужно онлайн. Яндекс.Маркет запустил в Екатеринбурге быструю доставку свежих продуктов. Все необходимое для пикника, начиная с маринада и овощей, вплоть до углей и шампуров, вам привезут на дом из магазина-партнера Metro. В ассортименте больше 17 тысяч товаров, легко найдете то, что нужно. И самое главное, никуда не нужно ехать.

Если вдруг решите спонтанно выбраться на природу, или позвать друзей на дачу, с экспресс доставкой любые продукты и товары вам доставят буквально за 1-2 часа. Пока гости будут ехать, курьер уже доставит все необходимые продукты и товары.

Экспресс-доставку можно оформить через приложение или на сайте Яндекс.Маркета. Возле таких товаров стоит отметка «Доставим за 1-2 часа». Чтобы найти их можно воспользоваться фильтром «Доставим сегодня» или зайти в раздел каталога «Экспресс-доставка». Стоимость быстрой доставки 99 рублей. Если закажите на сумму больше 5 тысяч рублей, доставка будет бесплатной. Заказ оперативно привезут курьеры Яндекс Go. Если какого-то необходимого вам товара нет среди тех, что курьеры могут привезти за пару часов, такой заказ, как и прежде можно получить бесплатно на следующий день.

3. Продумываем закуски

Пока мужчины будут готовить шашлыки, наверняка захочется подкрепиться. Чтобы не усложнять себе отдых готовкой, можно перед выездом на пикник заказать доставку готовой еды. На природе хорошо подойдут пироги, пицца и любая другая холодная еда. Или заранее дома можно приготовить сэндвичи. Заказали доставку сыра, огурцов, помидор, листьев салата, копченого мяса, сварили яйца, порезали все, сложили в пластиковые контейнеры. На природе останется только собрать сэндвичи. Быстро и удобно. А вот семгу и мягкие сыры лучше не брать, без холодильника могут испортиться.

4. Не забываем о погоде

На майские праздники синоптики прогнозируют от 10 до 14 градусов тепла. На пикник прихватите с собой плед и коврик для йоги. На нем можно спокойно сидеть, даже если земля еще не прогреется.