Надгробие с изображением Юрия Гагарина появилось в магазине в Нижнем Тагиле

Надгробие с изображением первого космонавта стоит около 28 тысяч рублей. Фото: "Между строк"

В Нижнем Тагиле в витрине магазина, продающего надгробия, появился довольно необычный памятник. На нем изображен первый космонавт Земли Юрий Гагарин.

Необычный экспонат выставлен в магазине «Данила-мастер». Там «КП-Екатеринбург» рассказали, что жалоб от посетителей на то, что на надгробие нанесли изображение Юрия Гагарина, им пока не поступало.

- Изображение нанесено лишь с целью показать работу мастера по гравировке, - уточнили в «Данила-мастере».

Мнения местных жителей по поводу подобного рекламного хода разделились. Кто-то посчитал его неуместным, а другие не увидели в нем криминала.

- Вбит в камень на века! И пусть нынешняя молодежь видит то, чем гордится вся страна, проходя мимо по улице. Кто-то вспомнит о нем, кто-то из нынешних школьников заинтересуется, и узнает о его героизме, - написал один из пользователей в группе «Типичный тагильчанин» во «Вконтакте».

Некоторые местные жители рассказали, что это надгробие стоит в магазине уже около двух лет, и до этого ничье внимание особенно не притягивало. Журналисты заинтересовались рекламным ходом лишь сейчас.

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