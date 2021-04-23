Забежал в последний момент: Тиль Линдеманн опоздал на закрытый показ фильма в Екатеринбурге

Линдеманн успел попасть на сеанс за две минуты до начала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург привезли фильм «Девятаев», о советском летчике, который попал в плен к немцам. В уральской столице прошел закрытый премьерный показ, куда зрители смогли попасть только по приглашению. Привоз организовали уральские бизнесмены из компании BY.

Патриотическую картину снял Тимур Бекмамбетов. Вип гостем стал лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн. Знаменитый музыкант исполнил главный саундтрек к фильму сделав кавер на «Любимый город» Марка Бернеса.

Помимо Тиля на премьеру приехал актер Павел Прилучный, сыгравший советского героя Михаила Девятаева, а также сын самого летчика Александр Девятаев.

Тимур Бекмамбетов привез новый фильм "Девятаев" в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока звезды фильма позировали на красной дорожке и раздавали интервью, организаторы ждали Линдеманна. На премьеру фильма лидер Rammstein опоздал, хоть знаменитость и прилетал в Екатеринбург еще утром со всеми остальными участниками мероприятия. Появился вокалист за пару минут до начала фильма, при этом Тиль сел в зал со всеми зрителями.

Знаменитость сел в зал вместе с остальными зрителями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед показом фильма сначала включили кавер Линдеманн на песню «Любимый город». Кстати, накануне премьеры вышел клип на эту тему, где артист примерил образ летчика.

- Тиль позвонил мне и сказал, что хочет спеть песню «Любимый город», которую он знает с детства. Он спел ее так пронзительно и искренне, как я никто не пел со времен Бернеса, а, может, даже лучше. Мы рассчитываем, что историю о нашем герое узнают по всему миру, - отметил Тимур Бекмамбетов перед показом.

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