Спецназ скрутил контрабандиста, который отправил из Екатеринбурга в Китай драгоценные камни

Фото: пресс-служба Уральского СУ на транспорте

В Екатеринбурге спецназ жестко задержал контрабандиста, который по почте отправил в Китай драгоценные камни. Мужчину скрутили в коттеджном поселке: он шел по улице, когда силовики выскочили из внедорожника.

Как позже сообщили в уральском следственном управлении на транспорте, накануне таможня пресекла нелегальную пересылку партии самоцветов под видом бижутерии.

- Камни разного размера и огранки таможенники обнаружили в международном почтовом отправлении. Контрабанду пытались переправить международным сервисом экспресс-доставки почтового оператора России, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Посылка с секретом. Фото: пресс-служба Уральского СУ на транспорте

Отправитель указал в декларации, что внутри посылке всего 26 граммов бижутерии стоимостью 99 долларов, но на сам деле там были драгоценные камни.

- Согласно заключению геммологов, все камни в отправлении являются природными гранатами - демантоидами стоимостью, превышающей 3,2 млн рублей, - уточнили в пресс-службе уральской таможни.

На контрабандиста завели уголовное дело, теперь мужчине грозит тюрьма сроком до 7 лет.

Фото: пресс-служба Уральского СУ на транспорте

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