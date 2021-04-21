Дрессировал полгода: бизнесмен из Нижнего Тагила ездит на работу на самокате с кошкой на плече

Фото: телекомпания "ОТВ"

Вы смотрели фильм «Уличный кот по имени Боб»? Там где рыжий кот вместе со своим хозяином музыкантом стал настоящей звездой улиц: пушистый все время сидел на плече у своего хозяина. Но та история совсем невыдуманная, что удивляет еще больше. А вот в Нижнем Тагиле появился свой такой кот, только не Боб, а Буся. Кошка, словно попугай, везде и всегда на плече у свердловчанина Евгения Щетина. По улицам эта веселая команда передвигаются на самокате.

Евгений берет с собой кошку и на работу. Фото: предоставлено героем публикации

СНАЧАЛА БОЯЛАСЬ, А ТЕПЕРЬ ОСМЕЛЕЛА

Евгений Щетинин бизнесмен, у него в Нижнем Тагиле своя строительная фирма. Три года назад в его жизни появилась кошка Буся. Назвали ее так, потому что у киски пестрая окраска, а на шее пятнышки, будто украшения.

- Я начал тренировать ее с детства. Я хотел, чтобы она умела ездить на плече. Сначала переживали и боялись, когда в первый раз выходили на улицу. Да и она тоже боялась. Были моменты, когда она спрыгивала с плеча и убегала, я ее догонял. Потом привыкла и уже не спрыгивала, - рассказывает хозяин Буси.

38-летний бизнесмен всегда находил общий язык с животными. Когда он вернулся из армии, изучал дрессуру, чтобы воспитать собак родителей. И вот как только Евгений обзавелся своей семьей, то вместе с женой они решили взять котенка. Буся очаровала Щетиных смышленостью. Команды хозяина кошка научилась понимать всего за полгода.

Бусе три года. Фото: предоставлено героем публикации

НА САМОКАТЕ И В МАШИНЕ МОРДОЙ ВПЕРЕД

Вообще Буся со своим хозяином не разлей вода. Днем кошка ездит с ним на работу: высовывая морду из машины, она наслаждается своей кошачьей жизнью. Вечером Евгений вместе с любимицей на плече ходит встречать супругу на работу.

- Но она не всегда со мной так гуляет. Это зависит от ее настроения, - уточняет Евгений.

А недавно уральский предприниматель приобрел себе электросамокат. Теперь Буся передвигается на двух колесах, все также сидя на плече у хозяина.

- Сначала она не могла привыкнуть к резкому торможению. Но сейчас уже осмелела, - продолжает бизнесмен.

Евгения и Бусю в Нижнем Тагиле уже знают все. Прохожие, видя мужчину на самокате и с кошкой, улыбаются, фотографируют их или подходят погладить питомца. А Буся и рада такому вниманию: детей и посторонних она не боится, а даже наоборот – получает удовольствия. Купаясь в лучах славы.

В соцсетях Буся тоже уже стала звездой. Евгений делится фотографиями и видео в Instagram.