Занятия для пенсионеров бесплатные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посиделки дома, прогулки по паркам или вязание носочков для внуков – это уже в прошлом. Современные бабушки и дедушки находят время, чтобы открыть в себе новые таланты.

Чем заняться на пенсии – завести новые знакомства или интересы можно в комплексных центрах социального обслуживания населения (КЦСОН). В Екатеринбурге они есть в каждом районе города. Огромный плюс, что все занятия здесь бесплатные. Участники могут посещать выставки, ходить на экскурсии, а также заниматься саморазвитием на танцевальных и литературных уроках. Рассказываем про курсы для пенсионеров в Екатеринбурге 2021.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Центр администрации Кировского района по работе с общественными организациями проводит разговорные вечера, театральные занятия и мастер-классы по декупажу (техника декора с помощью вырезанного изображения, которое приклеивается на поверхность заготовки – прим. ред.).

Однако у людей пожилого возраста большей популярностью пользуется танцевальный клуб «Нуришам». На пенсии можно заняться изучением основ восточного танца, пластики тела и чувства ритма. После многочисленных тренировок участники показывают свои номера на различных фестивалях клубного городского движения.

Кроме того, в этом году начал работать кружок «Танцы народов». Волонтеры-специалисты помогут выучить танец «цыганочка» или «кадриль».

Для любителей творчески провести свой досуг действуют:

Художественный клуб «Палитра»

Обычно уроки проходят за мольбертом и рисуют натюрморты. Но в теплую и солнечную погоду художники выезжают на открытый воздух, чтобы научиться рисовать пейзажи и просто насладиться природой.

Клуб рукоделия «Нежный стиль»

На занятиях вы сможете воплотить свои креативные идеи и провести время в приятной компании. Материалы для работы необходимо приносить самостоятельно, например, если проходит вышивка лентами, то нужно будет принести сами ленточки, иголки и все сопутствующее.

Записаться на занятие можно по адресу: ул. Советская, 51 или телефону: +7(343)341-56-69.

Режим работы: пн-чт 08:30–17:30, перерыв 13:00–14:00;

пт 08:30–16:30, перерыв 13:00–14:00.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

Для активного досуга работают клубы и кружки по интересам разной направленности: туристические, краеведческие и семейные. Два раза в неделю по понедельникам и пятницам с 10:00 до 12:00 вы можете развить вокальные навыки в клубе любителей песни «Радуга». А для ценителей отечественного кинематографа дважды в квартал устраивается встреча клуба «Киноман».

Работают также:

Клуб «Литературная гостиная»

На занятиях участники обсуждают прочитанные книги и делятся своими впечатлениями о них.

Краеведческий клуб «Малахит»

Кроме лекций об истории родного края, устраиваются походы в различные музеи города. Экскурсоводы рассказывают о социально значимых исторических датах, личностях и событиях Урала.

«Экономическая грамотность»

Ежедневно занимается четыре группы, где в течение двух часов вы узнаете, как обезопасить свои сбережения. А после того, как курс подходит к концу, все участники проходят экзамен в форме викторины и получают свидетельство об окончании данной дисциплины.

Записаться на занятие можно по адресу: ул. Космонавтов, 43в или телефону: +7(343)305-99-35.

Режим работы: пн-чт 08:30-17:30, пт 8:30-16:30. Перерыв: 12:30-13:30.

В центрах есть занятия на любой вкус: от театра до сплавов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

В центре работает программа «Школа пожилого человека», которая включает в себя множество отделений. В школу включены образовательные, оздоровительные, просветительские направления.

Активное долголетие

Участники посещают практические занятия, на которых узнают о пользе сбалансированного питания и позанимаются оздоровительной гимнастикой.

Профессиональная ориентация

В данном клубе специалисты рассказывают об актуальных на рынке труда профессиях для пенсионеров, а также знакомят с целевыми программами занятости в Свердловской области.

Записаться на занятие можно по адресу: ул.Амундсена, 66а (в помещении Свердловской областной организации ветеранов и инвалидов боевых действий и силовых структур). А также по телефону: +7(950)545-95-53

Часы работы: пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН

«Школа пожилого возраста». Там собираются любители театра, танцев, кинематографа, а также заядлые садоводы и огородники. Кроме того существуют отделения:

Финансовая грамотность

Отделение занимается повышением уровня экономических и правовых знаний. Так пожилые люди смогут меньше подвергаться мошенничеству и без помощи посторонних лиц оплачивать счета. Специалисты научат грамотно обходиться со своими денежными средствами, избежать нежелательных займов и кредитов.

«Люби и знай Уральский край!»

Клуб занимается организацией краеведческой деятельности. На занятиях можно узнать: как создать семейное древо, изучить историю родного края.

Также открыты кружки «Вышивка крестом и бисером» (занятия раз в месяц), клуб «Литературные чтения» (два раза в месяц).

Записаться на занятие можно по адресу: ул. Посадская, 35 или телефону: +7(343)233-87-13, 233-92-22.

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН

В начале каждого квартала центр набирает группы желающих заниматься в кружках по интересам. Сейчас работа проходит в режиме онлайн и офлайн в связи с ограничениями по коронавирусу.

«Теннисный клуб»

Игры проводятся на площадке «стадион Южный» ул. 8 Марта, 210.

Клуб «Цыгун»

Для тех, кто на пенсии хочет заняться восточными практиками. Здесь вас познакомят с восточными оздоровительными упражнениями, которые помогают повысить подвижность суставов и правильно поставить свое дыхание. Все проходит под надзором инструктора, чтобы избежать получения травм. В данный момент занятия приостановлены из-за ограничений, но в скором времени работа возобновиться.

Есть и занятия, которые проводятся по WhatsApp, например, клуб вязания «Петелька», клубы общения «Рябинушка» и «Беседка».

Компьютерная грамотность

Уроки проходят по адресу: ул. Братская 18. Можно прийти с нулевыми знаниями и научиться включать и выключать компьютер, создавать папки, документы в «Microsoft Word», ориентироваться в программе Exel. После вводного курса вам помогут создать странички в социальных сетях, познакомят с сайтом «Госуслуги».

Записаться на занятие можно по адресу: б-р Тбилисский, 3 и телефону: +7(343)218-15-48.

Часы работы: пн.-пт. с 8:30 до 17:30 (в пт. до 16:30), перерыв с 12:30 до 13:18.

Комплексные центры социального обслуживания населения есть во всех районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Чем еще заняться на пенсии, как не активным туризмом. Для этого подойдет отделение социального туризма, клуб «Каравелла». Участники ходят в пешие походы по живописным местам Урала. А летом начинаются экстремальные развлечения: сплав по уральским рекам Исеть и Чусовая.

Если вы любитель тихого отдыха вам подойдет творческий клуб «Краски жизни». Если вы не умеете рисовать, специалисты научат вас азам живописи, графики, натюрморта. Чтобы не засиживаться в помещениях, сотрудники организуют выездные пленэры, а также экскурсии в галереи.

Записаться на занятие можно по адресу: ул. Малышева, 31б и телефону: +7(992)007-01-39.

Режим работы: пн - чт с 08:30 до 17:30, пт с 08:30 до 16:30, перерыв с 13:00 до 14:00

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

В центре действует «Школа пожилого человека», которая предоставляет бесплатные талоны в театры города, экскурсии по музеям Екатеринбурга.

Вы можете посетить клубы по интересам:

Декоративно-прикладное творчество.

Шахматно-шашечный клуб

Здесь вы можете не только повысить свои навыки в игре, но и пообщаться с единомышленниками.

Компьютерная грамотность

На пенсии можно заняться и изучением сферы информационных технологий. В клубе научат работать в «Microsoft Word» и в Exel, научат пользоваться интернетом.

Записаться на занятие можно по адресу: ул. Коуровская, 9 и телефону: +7(343)298-11-98 (доб. 110).