17 апреля на Свердловской железной дороге начался летний период Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майские праздники – оживление в и без того активном городе. Первомайская демонстрация, парад Победы, Бессмертный полк, праздничный салют, прогулки в центре Екатеринбурга и городских парках. Прекрасный вариант для тех, кто хочет сбежать туда, где потише – отправиться в область на электричке.

Публикуем расписание электричек и поездов на май 2021 в Свердловской области.

РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК

С 1 мая ежедневно с железнодорожного вокзала Екатеринбурга можно уехать в Нижний Тагил в 01:25, 05:04, 06:42, 08:21, 08:29, 11:13, 12:47, 12:54, 13:49, 15:26, 17:15, 17:45.

В 06:27, 12:28, 15:33, 18:41 – в Дружинино.

Поезда в направлении Каменска-Уральского отправляются со станции «Екатеринбург-Пассажирский» в 04:58, 05:54, 06:01, 07:44, 09:37, 13:05, 15:27, 17:08, 18:11 и 20:11.

Также можно поехать в Невьянск. Время отправления: 18:32.

Подробнее узнать о направлениях можно на сайте РЖД.

Из Екатеринбурга в Нижний Тагил и Каменск-Уральский курсируют более 10 поездов в день Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

В Нижнем Тагиле путешественники рекомендуют посетить визитную карточку города – башню на Лисьей горе. Она расположена рядом с плотиной Тагильского пруда. С башни, построенной еще в 1818 году, открывается вид на город. Можно прогуляться по набережной Тагильского пруда и парку Бондина, посетить местные музеи. Их более 10. Здесь же находится первый в России музей-завод, основанный Демидовыми.

В Дружинино можно посмотреть городскую водонапорную башню и родник. Здесь протекают реки: Андрюшиха и Партиха, Утка и Грязнуха, ближняя и дальняя Талицы.

В Каменске-Уральском – железнодорожный вокзал и памятник-паровоз, памятник архитектуры регионального значения – Свято-Троицкий кафедральный собор, Краеведческий музей имени И.Я. Стяжкина, каменную плотину, памятник «Пушка», городскую аллею славы, сквер и Соборную площадь, колокольный завод, Смолинскую пещеру и порог Ревун, местные скалы и тропу Карпинского.

Ну, а в Невьянске достопримечательности, конечно же, знаменитая наклонная башня Демидовых и пруд рядом с ней, Дом Невьянской иконы и гончарная мастерская.

«ЛЕТНИЙ ПЕРИОД»

17 апреля на Свердловской железной дороге начался так называемый «летний период». Это значит, что поездки становятся популярнее – люди едут на дачу. Поэтому увеличивается количество вагонов в составе и вводятся дополнительные поезда.

В пригородных поездах, следующих из Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, Шали и Дружинино увеличено количество вагонов с 4 до 6.

Фото: скрин сайта РЖД

В 2021 году СвЖД по просьбам пассажиров продлила период до 10 октября. Напомним, в 2020 году он завершился 4 октября.