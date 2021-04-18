Из квартиры жительницы Верхней Пышмы спасли 11 измученных собак

Бедных собак отправили на передержку. Фото: служба спасения животных "Зоодозор"

Екатеринбургские зоозащитники спасли 11 источенных и измученных собак из квартиры жительницы Верхней Пышмы. Спасательную операцию удалось провести волонтерам службы «Зоодозор» при содействии участкового уполномоченного, который помог обеспечить доступ в жилье.

Хозяйка квартиры не пускала домой инспекторов Росприроднадзора, агрессивно общаясь с гостями. Женщина утверждала, что у нее дома находятся только семь животных. Однако это оказалось неправдой.

Фото: служба спасения животных "Зоодозор"

- По факту были обнаружены и изъяты под протокол 11 собак, в том числе щенки, в истощенном состоянии, многие в лежачем состоянии, больные и голодные, - рассказывают в службе спасения животных «Зоодозор».

По словам волонтеров, собаки были привязаны скакалкой и удавками. Их кормили перловкой, а пить не давали вовсе. В квартире царит полная антисанитария.

- Ко мне обратились как к общественному инспектору жители, неравнодушные граждане, которые много лет пытались бороться с этой женщиной, пытались спасти собачек. Все было бесполезно. Приезжала местная зоозащита, полиция. Я инициировала выезд, собачек забрали, они в крайне истощенном состоянии, - рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель службы спасения животных «Зоодозор» Татьяна Бронских. - Нам сделают заключение в ветклинике, после этого мы сможет говорить официально о состоянии животных. На наш взгляд. Животные в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся у меня на передержке. После медицинского освидетельствования будем искать им новые ручки. Будем откармливать, прививать, стерилизовать.

Фото: служба спасения животных "Зоодозор"

Собачек удалось изъять. Сейчас все животные отправлены на передержку.