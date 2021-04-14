Библионочь 2021 будет посвящена теме космоса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция «Библионочь 2021» пройдет в Екатеринбурге и Свердловской области 24 апреля как очно, так и онлайн с 18:00 до 24:00.

В 2021 году Библионочь посвящена 60-летию со дня первого полета человека в космос. Участники вступят в отряд космических читателей, встретятся с космонавтом Сергеем Прокопьевым, научатся создавать ракеты, сортировать космический паек, станут гагариноведами и нарисуют космический комикс.

В ПРОГРАММЕ:

Прием в «Отряд космических читателей»

Библиотека им. В. Г. Белинского

Начало: с 18:00 до 24:00

ул. Белинского, 15

+7 (343) 304-60-30

Посетители крупнейшей площадки Библионочи 2021 в Екатеринбурге встретятся с героем России, космонавтом, уральцем Сергеем Прокопьевым. Встреча пройдет онлайн. Еще одним гостем мероприятия станет автор книги «Юрий Гагарин», писатель Лев Данилкин.

Ученые УрФУ расскажут о коллегах, чьими именами названы малые планеты и астероиды.

Также в белинке пройдет викторина «Кто хочет стать гагариноведом», концерт учащихся детских музыкальных школ с космическими произведениями, космический концерт «Песни о Планетах и Земле», телемост с немецким писателем Ули Ротфусом. Кембриджский ресурсный центр в Екатеринбурге подготовил интерактивную программу на английском языке для детей и их родителей.

Иностранные студенты УрФУ на Библионочи 2021 представят театральную постановку «Турнир трёх волшебников».

Рисуем космические комиксы

Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина

Начало: с 18:00 до 24:00

ул. Карла Либкнехта, 8

+7 (343) 371-00-39

Посетители Библионочи 2021 в Екатеринбурге нарисуют космические комиксы и встретятся с авторами российских комиксов о космосе. Также в программе интеллектуальный квест по произведениям научной фантастики и концерт студентов кафедры сольного пения Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского.

В библиотеках Екатеринбурга и Свердловской области встречи пройдут офлайн и онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Библиосумерки

Свердловская областная библиотека для слепых

Начало: с 16:00 до 24:00

ул. Фрунзе, 78

+7 (343) 212-15-88

Участники Библионочи 2021 встретятся с собаками-поводырями, поучаствуют в арт и сказкотерапии, инклюзивных чтениях повести–сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Для незрячих участников проведут игру–путешествие «Stellaриум», где они построят летательный аппарат.

В программе сортировка космического пайка и ночная экскурсия по городу для незрячих «Екатеринбург космический» с 22:00 до 24:00.

Библиоквартирник в Алапаевске

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина

Начало: с 16:00 до 22:00

Алапаевск, ул. Ленина, 33

+7 (343)463-41-01

Библионочь 2021 в алапаевской библиотеке запомнится марафоном настольных космических игр, пройдет мастер-класс по рисованию в технике монотопия «Безграничная Вселенная» и библиоквартирник «Пушкин и Кº» с группой «МЕТРО».

Рисуем космос акварелью в Верхней Пышме

Модельная библиотека для детей и молодежи

23 апреля с 19:00 до 22:00

Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.18

+7(34368)791-20

Школьники покажут свои художественные работы на тему «Первые в космосе», участники Библионочи 2021 превратят шарик в летающую ракету, сразятся в «Битве разума» на тему науки, космоса и технологий, нарисуют акварелью космос и подискутируют о космических просторах.

– Библиотекари примут посетителей в отряд космических читателей. Туда не такой жесткий отбор, как в отряд космонавтов, но зато особо ценятся такие качества, как любовь к книге, начитанность, эрудиция, пытливость и энтузиазм обретения новых знаний, постижения передовых открытий. Мы уверены, в Библионочь звезды станут чуточку ближе, – рассказали организаторы мероприятия.

Узнать подробную программу можно на сайте мероприятия.