В Екатеринбург для медиков привезут ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила»

Концерт пройдет в КРК «Уралец» Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбург со сказочной постановкой-мюзиклом и ледовым шоу «Руслан и Людмила» приедет российская фигуристка Татьяна Навка. Концерт пройдет 20 апреля в КРК «Уралец». Но в городских кассах билетов на шоу будет не найти - купить их будет нельзя. Мюзикл по мотивам сказки Александра Пушкина покажут только медицинским работникам с семьями и волонтерам, которые последний год борются с пандемией коронавируса и ее последствиями.

- Невозможно оценить вклад медиков и волонтеров в жизнь каждого из нас, в жизнь, которая вновь начинает играть яркими красками вне стен наших домов. Сейчас как никогда важно дарить друг другу положительные эмоции и радость. Уверена, что встреча с Русланом, Людмилой, Черномором и другими персонажами шоу подарит гостям хорошее настроение, даст необходимый глоток воздуха и зажжет огонек счастья в глазах, - рассказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Фото: Фонд святой Екатерины

Уральским медикам покажут необыкновенное шоу с новейшими световыми технологиями и 3D-эффектами - красочной стенографией, яркими декорациями и масштабными видеоинсталляциями. Кроме того, все представление озвучивают известные исполнители и музыканты: Филипп Киркоров (Черномор), Ани Лорак (Людмила), Александр Панайотов (Руслан), Алексей Сеченов (Фарлаф), Татьяна Шаманина (Наина), Никита Поздняков (Ратмир) и Александр Поздняков (Финн, Рогдай, Голова). Музыка для шоу написана российским композитором Романом Игнатьевым и музыкальным дуэтом Sunny from the Moon.

Фото: Фонд святой Екатерины

Отметим, что ледовое шоу привезут в Екатеринбург меценаты и учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Билеты на концерт будут распределяться министерством здравоохранения Свердловской области.

- Этот год признан в Свердловской области годом медика, поэтому учредители Фонда решили выйти за рамки поддержки больниц оборудованием и средствами защиты и подарить врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи и волонтерам из Екатеринбурга праздник, на который можно сходить с семьей, - рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Фонд святой Екатерины с апреля прошлого года реализует в Свердловской области гуманитарную программу. За это время его учредители выделили на поддержку медицинских учреждений региона нее более 1,5 миллиарда рублей.