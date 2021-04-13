На Белоярском водохранилище под лед провалились сразу десять рыбаков

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Белоярском водохранилище в Заречном сразу десять рыбаков провалились под лед, еще одного эвакуировали из-за угрозы отрыва льдины. ЧП произошло в момент, когда до берега было около 500 метров. К спасателям обратились очевидцы происшествия.

На место выехали два судна на воздушных подушках. Всех любителей подледной рыбалки доставили на берег, никто из них не пострадал, мужчин осмотрели врачи, угроз жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает, от госпитализации они отказались.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- К спасательной операции привлекались 5 единиц техники, 11 человек, в том числе от МЧС России 2 единицы техники и 4 человека, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Несмотря на теплую погоду, любители порыбачить выходят на тающий лед, поэтому спасатели проводят профилактические рейды и устанавливают предупреждающие таблички «Выход людей на лед запрещён». Нарушителям грозит штраф в размере до 5000 рублей.