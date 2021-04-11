Говорил, что любит жену и детей: на Урале 28-летний мужчина покончил с собой в прямом эфире

Фото: личная страница погибшего в социальных сетях

В Краснотурьинске 28-летний местный житель Александр покончил с жизнью в прямом эфире. Он запустил прямую трансляцию в социальной сети «Вконтакте», попросил у всех прощения, попрощался и лишил себя жизни на глазах у подписчиков. Инцидент произошел 9 апреля в заброшенном здании города.

- Я этот эфир сама видела. На записи Александр у всех просил прощения. У него осталась семья: жена, трое сыновей, они все погодки, старшему ребенку восемь лет, младшему - шесть. Он говорил, что всех любит, - рассказывает знакомая погибшего.

Александр вырос в школе-интернете Карпинска, его отца и мать лишили родительских прав. Когда приют закрыли, он перебрался в Верхотурье. По словам воспитателя детского дома, Александр периодически заглядывал в гости и звонил. Она жалела его, давала денег и пыталась оказать положительное влияние: он нигде не работал и не содержал своих детей. Другие знакомые говорят, что он жил на два города: Краснотурьинск и Екатеринбург, подрабатывал грузчиком.

В смерти уральца разбирается следственный комитет Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас в гибели Александра разбирается следственный комитет. Тело умершего направлено для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти.

- Сообщение об этом ЧП поступило в дежурную часть через Единую диспетчерскую службу. Ранее он привлекался к административной ответственности, но злостным нарушителем общественного порядка не являлся. Сейчас участковые уполномоченные опрашивают круг его знакомых и родных, чтобы установить обстоятельства, которые привели к трагедии. Сыщики отрабатывают различные версии, в том числе, связанные с возможными семейными неурядицами, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.