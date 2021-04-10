Дмитрия Усольцева признали виновным в неисполнении родительских обязанностей после того, как он ударил дочь ремнем за кражу денег. Фото: предоставлено героем публикации

Десять лет назад екатеринбуржец Дмитрий Усольцев познакомился в Сети со своей будущей женой Анастасией Селиверстовой. На тот момент у уроженки Полевского уже была двухлетняя дочка Алиса (имена детей изменены - прим.ред.) от первого брака. Молодая мама жила на малой родине с родителями, но быстро согласилась переехать в областной центр к Дмитрию.

С родителями Анастасия общаться стала меньше. Но никто не мог предположить, что пенсионеры смогут превратить жизнь пары в настоящий кошмар.

ОНИ ТЕБЕ НЕ РОДНЫЕ

Первые признаки ненависти к Дмитрию теща и зять стали проявлять уже осенью 2012 года, когда мужчина устроился в детский сад электриком, чтобы пристроить туда маленькую Алису. Кстати, к тому моменту Усольцев стал ее полноправным опекуном. Но возникла бюрократическая проблема из-за расхождения фамилий девочки и Дмитрия. Поэтому было принято решение оформить документы и зарплатную карту на имя тестя – отца Анастасии.

Заработанных денег Дмитрий и его семья так и не увидели.

- В конце сентября я позвонил ему, стал просить перечислить деньги, - начинает свой рассказ Дмитрий Усольцев. - Сначала он находил отговорки «комиссия большая», «времени нет», «сегодня не успел в банк сходить». Так длилось до декабря. Нужно было думать о подарках на Новый год, и я попросил его отдать мне карточку, на что услышал – «На карточке написано мое имя, а значит деньги мои!». Я ответил, что в таком случае внуков он и его жена больше не увидят, пока не рассчитаются с нами до копейки. С тех пор отношения испортились окончательно, а теща поставила Насте ультиматум: либо она, либо я.

Анастасия не дрогнула и осталась вместе с детьми и мужем. Мать до последнего старалась «образумить дочь». В ход шли такие фразы как «он тебе не пара», «скорее всего он тебе изменяет» и так далее. А через год у Анастасии и Дмитрия родился сын Артем.

По словам Дмитрия, Надежда Селиверстова обращалась к бывшему мужу дочери с просьбой выкрасть детей, но тот отказался влезать в разборки семьи экс-супруги. Когда Алиса подросла бабушка с дедушкой стали навязывать ей мысли о том, что «брата всегда будут любить больше».

Анастасия с детьми. Фото: предоставлено героем публикации

Чета утверждает, что за восемь лет родители Анастасии ни разу не поздравили внука с днем рождения и проявляли заботу исключительно о внучке. Словно, второго ребенка в семье и не было.

- В 2017 году теща раскрыла Алисе тайну ее удочерения, представив это, как «Я бабушка честная. Не могу больше тебя обманывать. Он тебе не родной отец, и все его родственники тебе чужие» говорила она. Ну и все. Дочку словно подменили. Она стала замкнутой, стала часто закрываться в комнате. Дальше – хуже. В 2019-м дошло до того, что она начала воровать из дома деньги. Но теща с тестем были лишь рады ее «успехам». Нам говорили, что это не кража, если она деньги на себя тратит. Потом выяснилось, что это отец Насти надоумил Алису воровать. Я пригрозил дочери ремнем, а она пожаловалась бабушке. Та ей сразу сказала «Алиса, если он тебя хоть пальцем тронет, то мы напишем заявление в полицию, - рассказывает Дмитрий Усольцев.

2 декабря с кухни семьи Усольцевых вновь пропали деньги, Дмитрий несколько раз ударил Алису ремнем. На следующий день детей из семьи забрали органы опеки. Поводом стали ссадины, которые, согласно материалам ПДН, были замечены учителями, а позже зафиксированы в детской больнице № 9 (есть в распоряжении «КП» - прим.ред.).

НАДО БЫЛО ДУМАТЬ, КОГДА ВТОРОГО РОЖАЛИ

13 марта Верх-Исетский суд ограничил Дмитрия и Анастасию в родительских правах. Кроме этого отца детей признали виновным в неисполнении родительских обязанностей, в качестве наказания на протяжении двух лет из его зарплаты будут удерживать 10% в счет государства. Также Дмитрий обязан платить 1/6 своего дохода в качестве алиментов на каждого из детей, Анастасия - 1/4 дохода.

Однако, самым противоречивым во всей этой истории является тот факт, что и отдел полиции, и Следственный комитет не усмотрели в действиях Дмитрия и Анастасии насилия над детьми. Об этом свидетельствуют отказы о возбуждении уголовных дел, датированные мартом 2020 года.

Дмитрий и Анастасия скрывают сына от приставов. Фото: предоставлено героем публикации

Прошлой осенью родители Анастасии приняли решение забрать 11-летнюю внучку из Центра социальной помощи семьи и детям «Каравелла». Там же продолжал оставаться брат девочки.

В попытке вернуть детей домой пара развелась, чтобы у Анастасии было первоочередное право на опеку. Но суд посчитал опасным передавать Алису и Артема матери.

- Я звонил тестю с просьбой поступить по-человечески, забрать из приюта и Артема. Но тот мне заявил «Надо было думать, когда второго рожали» и бросил трубку. Разговаривать с тещей даже не пытался, она всегда его ненавидела, - добавил Дмитрий. – На данный момент мы с женой перечислили 220 тысяч рублей в качестве алиментов.

В конце прошлого года Дмитрий забрал, а если выражаться на языке судебных приставов, похитил сына из приюта. Точнее забрал Артема из школы, когда тот попросил. Усольцев не скрывает, что он это сделал, но отдавать ребенка обратно в «Каравеллу» не намерен.

- Сына прячу. Он дистанционно учится в частной московской школе, получил аттестацию за второй класс, - без доли стеснений признается Дмитрий Усольцев.

В свердловском управлении ФССП эту информацию подтверждают.

- В настоящее время рассматривается вопрос о заведении дела по розыску ребенка, - заявили в пресс-службе ведомства.

По словам родителей, в приюте их сына били и заставляли пить мочу. Фото: предоставлено героем публикации

По мнению юриста Александра Шумилова, представляющего интересы супругов, шансы на восстановление родительских прав если и есть, то минимальные.

- Довод один: украли ребенка из приюта. А то, что над ним там издевались, никого не волнует. А еще представьте себя на месте отца или матери и как вы ему пытаетесь объяснить, пряча глаза, что Вы должны снова отдать его в приют, - пишет юрист в своем блоге.

А КТО ДЕТЕЙ КРОМЕ БАБУШКИ ЗАЩИТИТ?

Общаться с прессой Надежда Селиверстова не отказывается, но вдаваться в подробности семейной жизни не хочет. Главный тезис нашего с ней диалога – ее тесть лжец.

- Усольцев жестоко обращался с детьми. Это факт. Ситуация была серьезной. Я писала обращения, а потом в школе сами заметили ссадины и синяки. Я бы и внука забрала из приюта, но его похитили. Настя закрывала глаза на побои. Говорила дочке терпеть. А кто детей кроме бабушки защитить сможет?! – задается вопросом пенсионерка.